El mensaje con el que Karla Luna demostró que era una guerrera y luchaba por su vida

#KarlaLuna abrió su corazón 💖💖 como nunca en una entrevista en #Guamúchil #Sinaloa a @eldebate en febrero pasado, una de las últimas que dio en vida 😢😢😢😢😢😢😢 Más que una entrevista, era una GUERRERA DE LA VIDA compartiendo sus ENSEÑANZAS 💪 ante tantos golpes de la vida. D.E.P. @karlalunatv #LaLavandera #ComareMorena #LaMuchachona 🙏🙏🙏🙏 Pt.2

A post shared by Debate Show (@showdebate) on Sep 29, 2017 at 8:03pm PDT