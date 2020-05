Revelan audio inédito de Karla Luna buscando confesión de infidelidad de Karla Panini

La comediante Karla Panini, ha estado de nuevo en el ojo del huracán luego de que hace unas semanas, usuarios de Twitter recordarán la traición que cometió contra su "mejor amiga", Karla Luna. Las cosas se volvieron más turbias pues la curiosidad del público llevó a que el caso resurgiera con nuevas pruebas en contra de la llamada "Lavandera Güera".

Ahora es la familia de la fallecida Karla Luna, quien salió a hablar del tema y aclarar varios puntos sobre la situación en la que también estuvo involucrado Américo Garza, ex esposo de la comediante.

A través de un video publicado en Youtube, los hijos de la comediante, así como sus hermanos y padres dieron a conocer una grabación de una llamada en la que Luna intenta obtener la confesión de Panini y Garza sobre su traición.

La llamada fue realizada el 8 de diciembre del 2014. En la grabación, Luna le reclama a Panini y le exige que le diga la verdad y acepte que tiene una relación con Américo Garza.

"Quiero hablar con ustedes de lo que pasó porque quiero que todo quede claro. Saben bien que me han mentido y quiero que me lo digan a la cara de una vez", dice Karla Luna

Ante estas palabras, Garza se molesta y Panini busca darle vueltas pero Luna se mantiene firme e insiste que la confesión que había hecho anteriormente no había sido sincera.

“Dios no va a permitir que tú sigas jugando conmigo, tú sabes que no me dijiste la verdad. Todo sale a flote. Tú sabes que no me dijiste la verdad…o fue a medias. Dos besos hace cuatro años y duró seis meses la relación (…) Eres mentirosa, traicionera y falsa.”, dice Luna, mientras Panini trata de negar todo.