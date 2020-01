5 razones por las que Scarlett Johansson es la actriz del momento

Amada por unos, odiada por otros pero no se puede negar que Scarlett Johansson es la estrella del momento. Hizo su debut en 1994 y definitivamente ha dejado huella en Hollywood.

Aquí algunas de las razones por las que Scarlett Johansson es la mujer del momento.

La actriz ha demostrado su valía a lo largo de los años, dejando claro que es más que "una cara bonita" de Hollywood.

Sí, Scarlett es una mujer muy sexy y eso es genial pero ha conseguido que no sólo sea vista por sus atributos físicos. Ella es inteligente y muy crítica, no teme decir lo que piensa. siempre con argumentos y conocimientos sólidos.

Es una de las actrices más taquilleras.

Es un hecho conocido que las mujeres ganan menos que los hombres en Hollywood pero poco ha poco, las actrices han comenzado a dominar la llamada "brecha salarial". Tras su participación en la saga de Avengers, Scarlett Johansson no sólo se convirtió en una de las favoritas del universo de los cómics y superhéroes sino también en la voz de toda una generación al proclamarse como una de las actrices mejor pagadas de la industria. El 2019 fue uno de sus mejores años pues no solamente porque cerró varios proyectos, sino porque según la revista Forbes, fue la mejor pagada por segundo año consecutivo.

En la lista también están Elisabeth Moss y Margot Robbie, Sofía Vergara y Reese Witherspoon

Camaleónica y multifacética

Scarlett podrá ser muy hermosa pero gracias a su habilidad histriónica, ha logrado liberarse de ser "sólo una cara bonita". Ella es capaz de adaptarse a prácticamente cualquier papel, incluso si eso significa sacrificar su sensualidad. Desde Lost In Translation hasta Lucy, Avengers y más recientemente, A Marriage Story y Jojo Rabbit, Scarlett ha callado muchas bocas, brindado un amplio espectro de sus actuaciones. Por si fuera poco, ha probado que puede no aparecer físicamente y aún así conquistar a todos como lo hizo en Her e incluso hizo doblaje para The SpongeBob Squarepants Movie, donde interpretó el papel de la hija del Rey Neptuno, Mindy.

No está en redes sociales

En la actualidad, la mayoría de las estrellas están por todas partes: se mantienen activas en redes sociales y mantienen actualizados a los fans sobre cada uno de sus movimientos. No tener redes sociales es casi como no existir sin embargo, Sin embargo, Scarlett se ha mantenido lejos de ella, sin perderse en la nada. Al contrario, pareciera que esto aumenta las ganas de saber de ella. Como nadie sabe qué es lo que hace, resulta impactante cada vez que aparece en una alfombra roja o en una entrevista, creando expectativa sobre su vida.

Es la segunda actriz en obtener dos nominaciones al Oscar al mismo tiempo.

Este año Scarlett está nominada en dos categorías: una como mejor actriz por A Marriage Story y otra como actriz de reparto por Jojo Rabbit. Esto no ha sucedido en 12 años. La primera fue Cate Blanchett, en 2007 con Elizabeth: The Golden Age y I’m Not There. Sí, es bastante común ver los mismos nombres en diversas categorías como dirección, escritura, producción y otros campos técnicos cuando asumen múltiples roles en una producción. Sin embargo, no es común que un mismo actor esté en dos categorías principales en un solo año. Una regla que la misma Academia rompió después de que el actor de Going My Way, Barry Fitzgerald, fuera nominado tanto como actor principal como actor secundario, en 1944.

