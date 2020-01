La lección de ‘Historia de un Matrimonio’ que siempre debes recordar

Una de las películas más extraordinarias que nos dejó Netflix en 2019 fue Historia de un Matrimonio. Una trama sencilla, que provoca conexión inmediata con la audiencia, y no necesita efectos más allá de lo realista.

Solamente es una historia de amor que empieza a difuminarse entre las líneas del tiempo. Los caminos comienzan a separarse aunque se duerma en una misma cama, y el coraje se va acumulando incapaz de materializarse en palabras.

El filme no tiene víctimas, ni tampoco villanos. Eso es lo que permite tener una trama fresca de una historia que conocemos de memoria, los romances fallidos y aún así terminar encantados.

Las relaciones no tienen a un malo y a un bueno; son dos personas que cometen errores y en ocasiones, terminan dañándose. La película dirigida y escrita por Noah Baumbach refleja que no todo lo que se deteriora es el final.

Siempre se debe mantener el respeto, más cuando hay niños de por medio. Asimismo, de nada sirve ver con odio a quien en amamos tan fuertemente. Hasta para separarte de alguien tienes que sumergirte en los buenos recuerdos que una vez te unieron con esa persona.

Marriage Story (2019) muestra que el fin de una relación, no es el fin del mundo. También cómo todo eso que cediste y no te atreviste a poner sobre la mesa, todo esos silencios que un día te lastimaron, y esos sacrificios no hablados terminan envenenando hasta el amor más grande.

No hay peor forma de asesinar una relación que guardar lo que sentimos o pensamos.

