Tras polémica en 'La Academia', Danna Paola enfrenta empujones con la prensa

Danna Paola se convirtió en el tema de la semana luego de que durante la emisión del domingo de 'La Academia' se enfrentara a uno de los participantes.

Ahora, la actriz fue interceptada en el Aeropuerto de la Ciudad de México , por diversos medios de comunicación, quienes la cuestionaron por lo sucedido y los memes y burlas que le han hecho en redes sociales.

"Soy una mujer súper auténtica. No tengo nada que decirl, al contrario, me río muchísimo. Al contrairo, gracias por apoyarme siempre yo creo que debemos ser más mujeres alzando la voz. Más bien no me conocían enojada.", dijo.