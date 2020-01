“Es una falta de respeto insultar a una mujer”: El contundente mensaje de Danna Paola a alumno de La Academia

“Es una falta de respeto insultar a una mujer”. No podìamos esperar menos de Danna Paola, quien de manera elegante y centrada puso en su sitio a un participante de La Academia que la llamó "culera". La actriz y cantante de 24 años se plantó, ganando aplausos del público.

La estrella de la exitosa serie de Netflix Élite no se quedó callada y reivindicó el respeto hacia todas las mujeres en un momento que ha sido ampliamente comentado por los seguidores de La Academia.

Este domingo 5 de enero el alumno Gibrán escuchó los comentarios de Danna Paola, luego que ella escuchara un video en el que este apareció con su compañera Francely refiriéndose a la artista en tono insultante debido a sus críticas sobre los participantes de La Academia.

“No creas que en realidad no escucho todo lo que dices”, le dijo Danna Paola a Gibrán, quien quedó sin palabras.

“Gibrán es lo mejor que te he visto hacer”, le dijo Danna Paola al inicio de su crítica.

“Dime ¿soy culera contigo? Porque no creas que no escucho todo lo que dicen Francelys y tú en La Academia”.

“Estoy en esta silla no para verme bonita, es porque tengo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie”.

“Yo no vengo a ser tu amiga, si te caigo bien o te caiga mal realmente no me importa”.