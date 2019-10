El mundo se rinde ante Selena Gomez por cerrar una relación tóxica de la mejor manera

"Lo di todo y todos lo saben. Tú me destruiste y ahora es obvio.

En dos meses, nos reemplazaste como si fuera fácil.

Me hiciste pensar que lo merecía, en medio de la sanación."

-Selena Gomez

La fiebre por Selena Gomez

Mucho se ha hablado de la fortaleza de la actriz y cantante Selena Gomez. Por muchos años su relación tóxica con Justin Bieber fue tendencia en el mundo del espectáculo.

Desde el 2011 han estado regresando y separándose lo que no ha sido sano para ninguno de ellos; sobretodo para ella. A inicios del año pasado retomaron por última vez su relación, y poco después él terminó casado con Hailey Baldwin.

Selena no había dado declaraciones y hasta se había mantenido alejada de las cámaras. Sin embargo, el día de ayer decidió lanzar su sencillo Lose You To Love Me. Una clara despedida a su ex novio, y enloqueció a todo Internet.

Las reacciones de Lose You To Love Me

1.- El mundo amó la canción de Selena Gomez.

Una de las mejores canciones que pudo hacer Selena gomez #LoseYouToLoveMe pic.twitter.com/opcGiEtdpa — Santiago Ayala (@Santiag65513937) October 23, 2019

2.- La gente se sintió identificada con el dolor que encierra su canción.

Aquí es donde Selena Gomez cierra un capítulo de su vida y yo cierro el capítulo de la mía 😭#LoseYouToLoveMe pic.twitter.com/b6G7xp6YxI — rocy ◟̽◞̽ (@smilingxhlzl) October 23, 2019

3.- El odio a Justin Bieber regresó por cómo se portó con la cantante.

Todos volviendo a cancelar a Justin Bieber después de escuchar #LoseYouToLoveMe de Selena gomez. pic.twitter.com/Kqty3rYrfE pic.twitter.com/f2pDgKt77N — Martin Tovilla (@Martinflores_mt) October 23, 2019

4.- Porque realmente es muy triste la letra de su canción.

Todos escuchando "Lose You To Love Me" de Selena Gomez pic.twitter.com/IuUI3VN6TV — Fer H (@ferhdxz) October 23, 2019

5.- Pero también demuestra que ella ya cerró un ciclo.

Selena Gomez:

2014: "Hay un millón de razones por las que debería renunciar a ti pero el corazón quiere lo que quiere" 2019: "Necesitaba perderte para amarme, necesitaba odiarte para amarme" #LoseYouToLoveMe pic.twitter.com/1t9i07tSaE — rocy ◟̽◞̽ (@smilingxhlzl) October 23, 2019

6.- Justin y su esposa Hailey también se convirtieron en tendencia.

-Súbete zorra, vamos a odiar al desgraciado de Justin Bieber por todo lo que le hizo a Selena Gómez#LoseYouToLoveMe pic.twitter.com/srFYNALfNd — Albert León Stewart (@Albleon1029) October 23, 2019

7.- Por las claras indirectas a lo que fue su relación más larga.

Selena Gomez: "En dos meses me reemplazaste como si fuera fácil. Me hiciste creer que me lo merecía". yo: pic.twitter.com/zhX36ctgj5 — 𝓐𝓵𝓮𝓳𝓪𝓷𝓭𝓻𝓸 (@nothingxlse) October 23, 2019

8.- Los fans de Selena están orgullosos de ella.

Justin Bieber y Hailey son tal para cual por eso están juntos, que bueno que te libraste de ellos selena Gómez. #LoseYouToLoveMe — Itzelav (@Itzelav4) October 23, 2019

9.- ¿Ustedes ya la escucharon?

"necesitaba perderte para encontrarme"

NO PUEDO CON TODO LO QUE TRANSMITE LA CANCIÓN

NO PUEDO CON LO HERMOSA QUE ES SU VOZ, CON LO BELLA Y FUERTE QUE ES

gracias por darnos este hermoso mensaje STAN SELENA GOMEZ #LoseYouToLoveMe pic.twitter.com/UaUrLp6nV8 — ᴊαᴢ ᴛᴏ́xɪᴄα (@songximprint) October 23, 2019

10.- Mientras tanto ya es tendencia alrededor del mundo.

El nuevo tema de Selena Gómez es lo más genial del mundo.

Mi nuevo himno. ❤️ pic.twitter.com/xZLMk9mI73 — 𝑹𝒐𝒄𝒊𝒐🌺 (@Rociio_servin) October 23, 2019

