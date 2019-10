Selena Gomez habla de su tóxica relación con Justin Bieber en su nueva canción "Lose you to love me"

Selena Gomez regresa con su nuevo sencillo "Lose You to Love Me".

"Me prometiste el mundo y te creí. Vi las señales y las ignoré (…) disfrutabas del dolor porque no era tuyo" es parte de la letra de la nueva canción de Selena, por lo que los fanáticos de la cantante aseguran que está dirigida a Justin Bieber.

La cantante de 27 años anunció la canción en las redes sociales la semana pasada, compartiendo un fragmento, una letra y una portada oficial. No está claro si la canción es única o parte del tan esperado tercer álbum de estudio de Selena, que supuestamente se completó durante el verano.

"En dos meses nos reemplazaste, como si fuera fácil" dice otra parte de la que es la canción más personal de Selena Gomez hasta la fecha

"Tengo que terminar algunas cosas con [el álbum], pero estoy aliviada", dijo durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. "Me tomó cuatro años incluso sentirme en un buen lugar con este álbum, y es solo porque tuve momentos tan grandes que sucedieron personalmente en mi vida que [fue como] cómo iba a capturar eso y cómo estaba ¿realmente me sentiré bien con lo que estaba diciendo? Entonces, seguí adelante y ahora estoy aliviada".

El último álbum de Gomez fue Revival de 2015. Desde entonces, la cantante y compositora ha expresado mucho sus problemas personales, incluido el diagnóstico de lupus, así como sus luchas con la ansiedad y la depresión.

