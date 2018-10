Cardi B envía mensaje de apoyo a Selena Gómez tras su hospitalización

La neoyorkina, Cardi B utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de apoyo a Selena Gómez quien fue hospitalizada la noche de este miércoles por una "crisis emocional" en un centro de salud mental.

Por medio de su Instagram, la rapera publicó en las stories una foto de Gómez con la frase "you're amazing".

Selena Gómez formó parte de la canción 'Taki Taki' junto a Cardi B, Ozuna y Dj Snake cuyo video fue estrenado recientemente con buena receptividad reflejado en sus numerosas vistas.

Dj Snake le envío un mensaje de apoyo a la actriz y cantante.

Selena Gómez quien viene de reencontrarse con su carrera luego de ser trasplantada de un riñón, se vuelve a tropezar ante esta situación.

Artistas como Ariana Grande de manera indirecta le demostró su aprecio a la estrella de "hands to myself" dándole like a una publicación en Instagram.

Justin se dejo ver muy conmocionado por la noticia de Selena

El exnovio de Gómez y ahora comprometido Justin Bieber salió de su iglesia de costumbre, luciendo una sudadera rosa y llevando el cabello completamente despeinado, donde se encontró con un grupo de personas claramente cercanas a él.

Hay quienes especulan que la crisis emocional de Selena es producto de la boda de Bieber con Hailey Baldwin a mediados de este mes.

Sus amigos la veían mejor

Selena Gómez luego de terminar con Bieber, había mantenido una actitud en sus redes sociales bastante agradable, se le veía feliz. Sin embargo, el 23 de septiembre anunció que dejaba por un tiempo las redes sociales.

Sus fans crearon una etiqueta en twitter #PrayforSelena donde aprovecharon para enviarle buenos deseos a la cantante.

