Demi Lovato comparte la foto más impactante sobre la bulimia que padeció

Demi Lovato no ha tenido problemas en declarar que se ha enfrentado a problemas de drogas y alcoholismo. En diversas ocasiones ha dicho que es una persona que todos los días lucha por no caer en las drogas y, pese a celebrar varios años sobria y libre de sustancias nocivas, su pelea no ha sido fácil.

A través de sus redes sociales compartió una imagen en la que se le puede ver muy delgada, cuando los trastornos alimenticios eran parte de su vida, no aceptaba su figura y se refugiaba en la comida para olvidar sus problemas.

La joven cantante se siente intimidada por la comida y la soledad, dos aspectos de su vida con los que aún no logra estar en paz. Con la leyenda ‘recuperarse es posible’, Demi busca crear consciencia en otras jóvenes acerca del amor propia y la auto aceptación de su cuerpo.

Acerca de las drogas, Lovato señaló que a los 18 años ya había entrada a un centro de recuperación porque "o estaba drogada o pensaba en ellas".

Let’s applaud Demi because with the shit that she’s been through with her eating disorder, her recovery is so beautiful and important. pic.twitter.com/BzMxuLeIpl

