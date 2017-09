El corazón de Demi Lovato está ocupado ¿por una mujer?

La vida privada de Demi Lovato ha estado en el ojo de los reflectores desde que inició su carrera como estrella Disney.

Luego de una vida de excesos en la que las drogas se hicieron presentes y trastornos que llevaron a la cantante a varias crisis, todo parecía haberse acomodados.

Demi es una de las cantantes que ha hablado abiertamente de los derechos de la comunidad gay y se ha declarado en contra de las leyes estadounidenses que dañan a la comunidad LGBT.

Ahora, la cantante está envuelta en la polémica luego de que salieran a la luz imágenes de ella acompañada de Lauren Abedini, una famosa DJ, en un paseo por Disneyland.

Ambas fueron captadas en un plan romántico, agarradas de la mano y hubo momentos en los que la mano de Demi se posó sobre el trasero de la DJ, por lo que sus fans no descartaron que esté saliendo con ella.

Demi Lovato spotted today with her rumored new girlfriend Lauren Abedini; a DJ, Producer, charity runner, and feminist! 😍😍😍 pic.twitter.com/lCJc8ayiBH

good morning to demi lovato and her possible girlfriend and no one else pic.twitter.com/ZrDKzhVBBD

— kendra (@toldbykendra) September 11, 2017