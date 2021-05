Cincos principios para lograr una decoración ecléctica única

Dentro de la decoración ecléctica debes elegir cuidadosamente los elementos.

La decoración ecléctica está de moda este 2021. Es una forma de vestir y decorar los espacios del interior de una casa, en especial la sala principal, con un estilo original, único, creativo y dinámico.

El término ecléctico proviene del griego eklektikos, y en el campo de la filosofía se entiende como la conciliación de múltiples doctrinas abarcando diferentes ideas.

Y este concepto, de la antigüedad, se traslada a los ámbitos del diseño y la decoración de interiores. Entendiéndolo como la combinación y mezcla de diferentes estilos, pero de forma ordenada y con estilo.

Particularidades de lo ecléctico

La decoración ecléctica destaca por incorporar en un mismo ambiente elementos de diferentes épocas. Esto implica que dicho estilo combine morfologías, texturas y colores con cierta coherencia.

– La decoración ecléctica, como fin último, debe poder generar cierto equilibrio en el espacio. Es decir, no sobrecargar los ambientes con muchos elementos. De lo contrario, podrías entorpecer la estética.

– Dentro de la decoración ecléctica debes elegir cuidadosamente los elementos y piezas decorativas para crear un espacio armonioso, pero único y vanguardista.

– Ten presente que el estilo ecléctico combina elementos rústicos, modernos, industriales, minimalistas, románticos, entre otros.

– Si no cuentas con un gran presupuesto para adquirir un juego de muebles completo, la decoración ecléctica será la excusa perfecta para redecorar un espacio.

– Debido a que la decoración ecléctica se encarga de combinar diferentes elementos con colores y morfologías muy distintas, deberás considerar el tono de tus paredes. Lo recomendable es aplicar colores neutros, tales como el blanco, gris o beige.

Ideas para aplicar en casa

El término ecléctico evoca una mezcla de corrientes y estilos, pero de forma armoniosa y coherente. En efecto, la decoración al estilo ecléctico está definida por una confianza exuberante.

El estilo decorativo ecléctico es más fácil de definir dejando en claro lo que no es. Lo ecléctico no se adhiere rígidamente a un estilo particular, se caracteriza por la libertad de expresión y una individualidad vibrante.

La decoración ecléctica no es una mezcla absurda de lo que sea que te guste. Sólo funciona cuando los principios básicos del diseño son comprendidos y puestos en conjunto para crear un diseño unificado.

Los cinco principios son: línea, color, textura, masa y forma. Piensa en tu sala principal como una obra de arte en la que estos cinco elementos básicos y tu toque único y personal se conjuguen de forma espectacular.

Dentro de la decoración con estilo ecléctico puedes combinar, por ejemplo, un sofá de estilo romántico con patas y cabezal de madera tallada, junto a una imponente cómoda de metal al mejor estilo industrial.

También puedes colocar un sofá de cuero de estilo minimalista y un baúl antiguo como mesita de café.

Para crear un espacio ecléctico puedes combinar una variedad de objetos muy diferentes: mesa de estilo industrial de madera y hierro, objetos vintage (máquinas de coser antiguas, reproductor de discos de vinilo), espejos ovalados con marcos de madera, sofás de cuero tipo chester, sillas de metal de colores.

Combinando tus objetos favoritos generarás un espacio a la moda, original y muy dinámico. Solamente bastará con aportarle a tus rincones tus objetos más preciados y algunos detalles personales.

El diseño ecléctico en el diseño de interiores consiste en representar tu personalidad en tu espacio.

No te pongas demasiados límites para conseguir tu estilo ecléctico; libérate de las reglas asociadas con el diseño interior tradicional. Deja que tu imaginación corra libre y diviértete experimentando.

Los textiles son fundamentales al momento de decorar un ambiente ecléctico, ya que se encargan de vestir todos los rincones y aportar calidez a los espacios, así que elige textiles de diferentes colores.

Puedes emplear lisos o con patrones estampados, en tonos neutros o vibrantes. Otras opciones son almohadones de diferentes tamaños y texturas, alfombras de piel sintética o con patrones estampados, tapices en las paredes, cortinas floreadas, rayadas o lisas.

