Ventajas e ideas para usar el laminado en los pisos de la casa

El suelo o piso de cualquier vivienda es uno de los elementos más destacados en la decoración del hogar y a su vez, es el que más debe resistir a los golpes, caídas de objetos, roces y las pisadas continuas de las personas que allí habitan.

En la actualidad, existe una alta gama de materiales que se pueden utilizar para “revestir los pisos”, pero gracias a la innovación hay uno en particular que destaca tanto para obra nueva como para reforma o rehabilitación, hablamos de los suelos o pisos laminados.

Para los expertos en la decoración los suelos laminados son el revestimiento perfecto, por ser versátiles, económicos y hasta de fácil mantenimiento. Además de aportar a los hogares un toque de realce, elegancia y distinción.

Los pisos laminados tienen una amplia gama de colores, diseños y propiedades que otros tipos de pavimentos como los porcelanatos, que son más delicados.

Ventajas de los “laminados”

– Son revestimientos fabricados a base de varias capas de materiales derivados de la madera o sintéticos que imitan de forma realista diferentes tipos de acabados.

– Si deseas una decoración con un toque rústico y chic, los suelos laminados son los ideales. Estos pisos tienen la versatilidad de imitar a la perfección a la madera.

– Son un producto ecológico. Tanto la fabricación, en gran medida a partir de madera, como su reciclaje, al final de su vida útil, son procesos respetuosos con el medio ambiente.

– El suelo laminado tiene una gran dureza y resiste con mayor fuerza al impacto como al desgaste.

– Sus materiales brindan una excelente calidad por su precio.

– Son resistentes al rayado, a la luz ultravioleta y brindan un acabado más brillante y pulcro.

– Los suelos laminados son de fácil conservación y mantenimiento. Repelen la suciedad y brindan doble protección contra la humedad.

– Los laminados son en promedio, más resistentes y adecuados en lugares con alta actividad peatonal. Resisten los impactos, arañazos, al agua, manchas y agentes químicos.

– Aportan confort y calidez a las estancias. Además de brindar acabados más elegantes.

– Estos pisos son fáciles de instalar y se colocan en un corto tiempo con sencillas herramientas. No requieren encerado, procesos de sellado o la aplicación de algún compuesto protector, por lo cual son bastante económicos y durables.

Ideas para la decoración

Los suelos o pisos laminados con acabados permiten obtener en los espacios la misma calidez y elegancia que la madera, pero a un 50% aproximado del costo. Se instalan con facilidad.

Los colores de moda y tendencia este 2021 en pisos laminados son los blancos, grises, beige, naturales, rojizos y oscuros.

Puedes comprar un piso laminado que se adapte a tus necesidades y que sea para uso residencial. En cuanto al grosor, elige uno de bajo tráfico para lugares como habitaciones, la sala o el comedor.

Los pisos laminados son una instalación flotante, es decir que pueden acomodarse por encima de cualquier piso. En los baños son perfectos y resisten el agua y la humedad.

En la cocina, si el piso es de colores cálidos o brillantes tienes la posibilidad de utilizar muebles de diferentes tonalidades que contrasten con el laminado.

En las paredes, los laminados pueden crear ambientes bastante cálidos y acogedores. Hacen contrastar bastante bien el mobiliario o elementos decorativos de nuestro espacio.

Algunas desventajas de estos pisos

– En los diseños de los laminados cambian según la oferta y la demanda, con el paso del tiempo, puede ser difícil conseguir recambios con las mismas tonalidades.

– El recubrimiento laminado produce carga electrostática. El problema viene normalmente cuando se utilizan materiales de baja calidad.

– Aunque parezca madera maciza, no lo es. No se pisa igual, no suena igual y no se siente igual.

– No se pueden reparar con facilidad. Si se astilla una lámina o se deteriora una junta habrá que sustituirla por completo.

