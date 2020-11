8 trucos sencillos para ordenar tu hogar que te llevarán pocos minutos

No podemos permitir que la falta de tiempo nuestra casa se vuelva un eterno caos ¿Cómo enfrentar el desorden sin mucho esfuerzo? Te damos algunos trucos para ordenar el hogar que te tomarán pocos minutos.

Sabemos que las mujeres cada vez tomamos mayor campo en la sociedad. Ya no somos las amas de casas consagradas a mantener impecable la vivienda. Pero no por esto se nos tiene que venir la casa encima. Toma nota de los siguientes consejos y mantén tu hogar como una tacita de plata.

1.- Bota todo lo que no necesites para ordenar tu hogar

Una de las primeras reglas para ordenar tu hogar es no tener nada de más. Con esto nos referimos a que muchas veces, el desorden que se ve en nuestras casas tiene más que ver con cosas que no necesitamos, pero que tampoco nos atrevemos a botar.

Tu espacio de vivienda debe estar limitado a lo que realmente usas. Haz un tiempo y elimina todo lo que sobre. No tienes que pasar todo un día en ello, pero sí hacer una limpieza cada vez que notes algo que no vale la pena seguir guardando.

Bota todo lo que no necesites. - Agencias

2. Dedica 5 minutos en la noche o la mañana al orden

Dejar acumular los quehaceres lo único que hace es que luego nos dé pereza lograr ordenar tu hogar. Para que el desorden no se acumule, proponte dedicarle 5 minutos antes de dormir y otros 5 minutos antes de ir a trabajar a despejar la cocina, la mesa, la ropa tirada y botar la basura.

3. Mantén la cama siempre hecha

Es algo que no te toma mucho tiempo, pero que es fundamental para que haya una armonía y trae, como premio iniciar el día sintiéndore más productiva.

Una cama hecha hace te ayuda a ordenar tu hogar, porque marca la diferencia y da una sensación de que todo está en armonía. Solo tienes que estirar y colocar bien las sábanas y el edredón. Cuando llegues a tu casa cansada en la noche, agradecerás esos pocos minutos que ocupaste en la mañana.

Mantén tu cama siempre hecha. - Agencias

4. Libera el sofá y la mesa del comedor

No salgas al trabajo sin dejando los cojines del sofá mal puestos o con cosas en la mesa del comedor que ya no necesitan estar allí. Mantén estas dos áreas con lo estrictamente necesario y deshazte de todo lo demás. No te tomará mucho tiempo y tampoco es mucho pedir ¿O sí?

5.- Lava los trastes inmediatamente después de comer

Una de las cosas que más pereza nos da es lavar los trastes. Esto ocurre porque generalmente se acumulan en la cocina. Acabar con este problema y ordenar tu casa es muy sencillo.

Inmediatamente después de comer o preparar la comida te tomará poco tiempo. Despejará tu casa y no tendrás que dedicar una buena parte del día fregando platos.

Lava los trastes después de comer. - Agencias

6.- Delega funciones

No te tomes toda la tarea de ordenar tu casa solo para ti. Si no eres la única integrante, aprende a delegar funciones a todos los que viven bajo el mismo techo.

No es justo que todos se encarguen de desordenar y seas tu sola la que tenga que encargarse de recoger el caos. Lo que arregles pronto será vuelto un desastre por otras personas. Así que enseña, incluso a los niños, a recoger cualquier reguera que hayan hecho en el hogar. De lo contrario, vivirás en una eterna lucha contra el desorden.

Delega funciones. - Agencias

7. Los zapatos siempre hay que guardarlos

Para que logres la meta de ordenar tu casa en poco tiempo te sugerimos colocar en la entrada una zapatera. Tomarás las rutina de dejar el calzado en un sitio fijo apenas al llegar de la calle y dirás adiós a la costumbre de quitártelos en cualquier parte, lo cual ayuda al caos en tu hogar.

8.- Lava tu ropa con más frecuencia y dóblala

Ver la ropa acumulada es otro factor importante que hace ruido en la organización del hogar. Evita esperar a que se aglomere para acabar con ella. Puedes echarla a la lavadora apenas llegues a tu casa y te ahorrarás una buena parte del tiempo a la semana.

Lava tu ropa con más frecuencia y evita que se acumule. - Agencias

Apenas tu atuendo esté limpio y seco, dóblalo y colócalo en su lugar. No lo dejes para más tarde. Lo único que lograrás es tener después el doble de tareas.

