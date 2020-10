Cinco plantas perfectas para inculcarle a los niños el amor por la naturaleza

Las plantas dentro de un hogar transforman los espacios y hasta ciertos ámbitos de la vida. Algunas son capaces de atraer las buenas energías, además de proporcionar paz y tranquilidad.

Y es por eso que los niños, los más pequeños de la casa, deben aprender la importancia que tienen las plantas y las flores para la vida del planeta.

Nada mejor que tener algunas plantas en casa y enseñarle a cuidarlas correctamente.

De esta manera, los niños aprenderán ciertos valores como la paciencia, el respeto a la vida y el esfuerzo para cuidarlas.

Además, tener una planta dentro de la familia enseña a los pequeños a ser respetuosos con el medio ambiente y apreciar a todos los seres vivos es importante.

Ahora bien, debes tener en cuenta que no todas son plantas para niños, algunas pueden ser venenosas o provocar ciertas alergias en la piel, por eso la importancia de que de documentes primero sobre cuál es la mejor opción para tu hogar.

Las mejores plantas

Tener una planta permite desarrollar la psicomotricidad en los niños. - Pixabay

En la naturaleza existen una gran variedad de plantas que son difíciles de atender y requieren de cuidados especiales; por lo que no son recomendables para los niños.

Pero, existen otras especies resistentes y fáciles de cuidar. Acá te mostramos cuáles son las ideales para los niños:

Las plantas perfectas para los niños son la petunia, begonia, kalanchoe y geranio. - Pixabay

La sansevieria: Este tipo de planta son de las más fuertes que existen y toleran bien la falta de riego, iluminación y soportan los ambientes calientes. Su colorido puede despertar su interés y hay muchas especies que son muy fáciles de cuidar.

Petunia: Son flores muy resistentes, tienen muchos colores (azul, rojo, morado, blanco, amarillo etc.), son decorativas, crecen rápido y no son exigentes en su mantenimiento. Necesitan riesgo frecuente, pero únicamente, en sus tallos o raíces. Lo recomendable es que no mojes su flor.

Begonia Rex: Esta especie necesita de sol todos los días para que su fotosíntesis sea regular. El niño podrá regarla regularmente y observar su exuberante follaje.

Kalanchoe: Una de las más fáciles de mantener es la llamada Pink Butterflies. Puedes delegar a tu hijo que vierta agua sobre sus raíces una o dos veces por semana. No debes permitir que el agua se acumule.

Geranio: Sus coloridas flores pueden ser de gran atractivo para los niños. Necesitan de mucho sol, pero su riego es moderado. Los expertos recomiendan no pulverizar sus hojas porque pueden pudrirse.

Tubérculos: Son el mejor ejemplo de cómo crece una planta desde cero. Además, puedes enseñar a los niños las distintas partes de una planta. Son fáciles de cultivar, pues necesitan riego una vez por semana.

Beneficios de las plantas para los niños

Las plantas en el hogar favorecen el aumento de una sana autoestima. - Pixabay

– El cuidado de las plantas es una actividad recreativa que permite trabajar varios aspectos de la personalidad.

– Cuidar una planta permite desarrollar la psicomotricidad en los niños y la educación en valores.

– Igualmente, fomenta la responsabilidad, al ser una actividad que requiere el cuidado de un ser vivo.

– Ayuda a fomentar la paciencia. El niño deberá esperar desde que planta unas pequeñas semillas hasta que vea su germinación.

– Cuidar una planta también favorece el aumento de una sana autoestima y permite adquirir mayores niveles de autoconfianza.

– Disminuye el estrés, la ansiedad o inquietudes que el día a día asaltan algunas veces a los pequeños.

– Otro de los beneficios en los niños es que permite trabajar valores tan importantes como la dedicación y la constancia. Ser constante y esforzarse día a día son las claves para lograr metas en cualquier ámbito de la vida.

– Produce satisfacción personal con el trabajo que uno ha realizado, al ver cómo las plantas crecen y están bonitas gracias al esfuerzo y la dedicación.

