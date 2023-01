Aloe vera en el champú y otros remedios caseros económicos para hidratar el cabello

Aunque hay muchos productos en el mercado, nada como los remedios caseros económicos para hidratar el cabello, que van desde aloe vera en el champú, hasta mascarillas con otros ingredientes fáciles de conseguir como el aceite de oliva.

No hay que gastar una fortuna en tener una melena saludable y brillante, pero ten en cuenta que si tienes el cuero cabelludo sensible, es mejor evitarlos para no ocasionar reacciones indeseables. Asimismo, siempre consulta previamente a tu dermatólogo de confianza.

Remedios caseros económicos para hidratar el cabello

Aloe vera en el champú

El aloe vera es uno de los productos naturales más amables con nuestro pelo, gracias a los aminoácidos que le devuelven vitalidad al cabello dañado.

Para realizarlo debes cortar la sábila en pequeños trozos y dejar reposar en agua toda la noche. Retira el agua y enjuaga. Saca la pulpa y licúa junto con una cebolla morada sin agregar agua. Cuela la mezcla y vierte en un frasco con el champú. Utilízalo como normalmente lo haces todas las semanas.

Mascarilla de huevo y aceite de oliva

Si tienes el pelo débil y quebradizo, esta será tu solución. ¿Cómo? Solo tienes que mezclar dos yemas de huevo con dos cucharadas de aceite de oliva y una taza de agua hasta formar una masa uniforme. Una vez que esté lista, aplícala sobre el pelo seco y déjala actuar durante media hora, afirma InStyle.

Mascarilla de yogur y limón

Otro de los remedios caseros económicos para hidratar el cabello que tienes ya mismo en tu cocina es el yogur combinado con el limón que te darán un pelo brillante y sano si la replicas al menos una vez al mes. Mezcla un yogur natural con dos claras de huevo y 2 cucharadas de zumo de limón. Aplica la mezcla por todo el cabello y reposa por 30 o 40 minutos.