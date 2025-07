Brad Pitt reveló la rutina que casi lo destruye en su juventud y cómo logró cambiar el rumbo a sus 61

Brad Pitt es, sin duda, uno de los nombres más reconocidos de Hollywood. Desde su ascenso meteórico en los 90, el actor ha protagonizado cintas icónicas, ha estado envuelto en romances altamente mediáticos y ha enfrentado sus propios demonios. Sin embargo, ahora, a sus 61 años, sorprende al mundo con su mejor versión: más sereno, saludable y rejuvenecido, justo cuando celebra el éxito de su nueva película F1. Pero para llegar a este punto de plenitud, Brad tuvo que atravesar momentos de absoluta oscuridad.

PUBLICIDAD

F1 The Movie: cinco escenas y momentos imperdibles con sabor a México La nueva película de Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt incluye emocionantes escenas grabadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Desde el accidente de Checo Pérez hasta la participación del público mexicano, descubre los momentos clave en los que México brilla en la cinta.

Durante una conversación íntima en el podcast Armchair Expert, el ganador del Oscar se abrió sobre uno de los periodos más confusos y autodestructivos de su vida. Fue en el verano de 1994 cuando, a pesar de tener el mundo a sus pies, se sintió completamente perdido.“Me despertaba, me fumaba un porro, tomaba cuatro Coca-Colas y no comía nada...Fue mi época más insana” , confesó el actor, describiendo una rutina que, lejos del glamour hollywoodense, revela una desconexión profunda con su propósito.

Cuando todo se tambaleaba: el cine lo rescató

Brad compartió que llegó a cuestionarse si realmente quería seguir actuando, tras haber tenido malas experiencias en algunos proyectos. En esa época, mientras veía el juicio de O.J. Simpson desde su sofá, sintió que había tocado fondo. Fue entonces cuando una llamada de su representante y amiga de toda la vida, Cynthia Pett-Dante, le cambió el rumbo: le envió el guión de Se7en, el oscuro thriller de David Fincher.

Al principio, Pitt no quedó convencido aunque le insistieron en aceptar. “Encontrar esto me devolvió las ganas de seguir haciendo esto”, confesó el actor. Así nació una de las películas más recordadas de los 90… y un nuevo Brad.

Del exceso al equilibrio: el camino hacia su mejor versión

Brad Pitt Getty imágenes (Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Los excesos no terminaron ahí. En entrevistas pasadas, Brad ha reconocido que, por años, se ocultó del mundo a través de la mari*huana y el alcohol. “Estaba fumando demasiada m*ota, me escondía del mundo, me estaba convirtiendo en una dona en el sillón”, declaró en 2012. Aunque logró alejarse del cannabis después de un viaje a Marruecos, no fue hasta su ruptura con Angelina Jolie en 2016 que decidió cambiar radicalmente su estilo de vida.

Fue en ese momento cuando se unió a un programa de 12 pasos, donde encontró un espacio seguro para hablar con honestidad de sus adicciones. “Estaba de rodillas, abierto, probando cualquier cosa que me ayudara”, dijo. Desde entonces, ha abrazado la sobriedad con determinación, incluso reconociendo que su amigo Bradley Cooper fue una gran inspiración para dar el paso.

Hoy, con un nuevo corte de cabello que recuerda a sus mejores años, un rostro fresco, y proyectos sólidos como F1, Brad Pitt demuestra que sí se puede renacer. De ser “el galán atormentado” de los 90, ha pasado a convertirse en un ejemplo de resiliencia emocional y física.

En sus palabras, necesitaba un “reinicio”. Y lo consiguió. A los 61, Pitt no solo sigue vigente: parece estar, finalmente, en paz consigo mismo.