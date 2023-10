De un momento ‘sexy’ a uno muy doloroso: por esto pasaron estos actores de ‘Betty, la fea’.

Los actores de ‘Betty, la fea’ pasaron por momentos muy sexys hasta los más dolorosos e inesperados, por eso la actriz Natalia Ramírez no dudó en confesar cómo vivieron esta experiencia ella y Jorge Enrique Abello.

A través de su canal de Youtube la actriz hizo reír a la audiencia al revelar cómo fue que durante una de las escenas más “candentes”, “sexys” o “comprometedoras” tanto ella como su compañero de escena resultaron heridos y hasta golpeados duramente en el set de grabación de la primera parte de esta novela creada por Fernando Gaitán.

A su criterio, ambos estaban tan concentrados en su diálogo y en la coordinación de sus movimientos que no atinaron al realizar un movimiento involuntario que los dejó en el piso y con fuertes golpes en la espalda, rodillas y brazos.

Natalia Ramírez recibió muchos ‘golpes’ en las escenas más sexys que hizo para ‘Betty, la fea’

“Para nosotros fue terrible esa escena en la que ambos debíamos transmitir esas ganas que teníamos de estar juntos y en la oficina de Armando, pero lo que menos nos esperamos es que fuéramos sorprendidos por Betty, quien estaba en el cuarto que inicialmente le dieron para que trabajara y que estaba como anexo de ese sitio. Al ella salir nos pega el susto y ambos caímos duro al piso”.

Eso fue lo que dijo Natalia Ramírez sobre una de las escenas más emblemáticas y “candentes” que tuvo en ‘Betty, la fea’ en la que sin querer recibió muchos golpes tras caerse al piso con Abello.

Además comentó que también recibió algunos rasguños porque en ese momento tenía un collar que era muy imponente y hasta pesado que colgaba en la parte superior de su pecho. “Yo me debatía entre tratar de no pegarme duro y no dañar esa prenda que era de una importante diseñadora que lo prestó para grabar varias escenas”, dijo Ramírez.

Con ello demuestra que fue una mujer muy entregada y sobre todo real al momento de grabar cada escena con la que se buscaba transmitir mucha realidad entre ella y “Don Armando” cuando estaban de amores.