Estos son los actores de ‘Betty, la fea’ que más “la embarraban” en las grabaciones.

A medida que se acerca el gran regreso de ‘Betty, la fea’ por Prime Video, van surgiendo más detalles de lo que ha sido su realización, incluso de la primera parte de esta historia creada por Fernando Gaitán.

Y una vocera de ello ha sido Natalia Ramírez quien interpretó a Marcela Valencia, una de las “villanas” de la trama, pues a través de su canal de Youtube se ha encargado de desenmascarar a sus compañeros, así como esta trama que cada vez genera más expectativas y ahora más que 20 años después regresa con más fuerza e incluso con sus figuras principales.

Por eso, no es de extrañar que muchos estén “desempolvando” algunos recuerdos como quiénes eran los actores que más se equivocaban en las largas jornadas de trabajo, los que hacían travesuras y hasta los que nadie soportaban porque se tardaban en aprenderse los guiones.

Natalia Ramírez reveló quiénes son los actores de ‘Betty, la fea’ que más se equivocaban en el set

A criterio de Natalia Ramírez, actriz de ‘Betty, la fea’ estar en el set era algo maravilloso por las experiencias vividas, pero también por todas las anécdotas que surgían tras cada jornada, pero a veces el cansancio era tal que el resto de los compañeros se quejaban por las equivocaciones de Jorge Abello, Julio César Herrera, Julián Arango a Lorna Cepeda y hasta las de ella misma.

Y todo ello era producto del cansancio que surgía por las extensas horas en las que debían estar en el set grabando cada escena. Incluso recordó el momento en el que Abello y Herrera no podían avanzar tras un ataque de risa que les dio en la escena y esto tenía a todos indignados, porque la mayoría quería culminar para irse a casa.

Además, recordó cómo hasta sufrió una lesión en su cara y su ojo tras el fuerte golpe que le dio con su abrigo, sin querer, Julio César al salir de la oficina en la que estaban manteniendo un diálogo.

“Él tenía unos movimientos muy de caricaturas de Cantinflas, pues eran muy exagerados con la finalidad de hacer reír a la gente, pero él no se midió y nunca imaginó que me podría agredir con sus movimientos al salir de la escena. Eso nos paralizó por varias horas”, dijo Ramírez quien aseguró que el dolor no fue “normal” tras el impacto.