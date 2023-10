Masterchef: ¿qué tienen que hacer para que el programa vuelva a ser bueno otra vez?

Se acaba Masterchef Celebrity 2023, pero muchos consideran que ha sido la peor temporada de todas. Sea por los retos, por las eliminaciones, por los concursantes per se, muchos televidentes han quedado con un pésimo sabor de boca.

Es por eso que estos son algunos tips o claves que pueden volver a retomar en el formato original para que la gente no tenga tantas quejas como las que han surgido este año, ya que el programa en versiones anteriores fue mucho mejor.

Así podría Masterchef volver a ser un buen programa para el 2024

Retos mucho más complicados

Si bien el programa se diseñó para acercar a la gente común los temas de la alta cocina, en las versiones anteriores se tenían ingredientes algo más desafiantes, como el pescado Pirarucú. Mucha gente cuestionó el hecho de que ni los ingredientes ni los desafíos fueron lo bastante interesantes como para mostrar el talento real de los concursantes.

Estoy mamadaaaaa de que nunca tengan nada malo para decir de los platos de Carolina, quiero volver a la temporada del 2021 eso sí era masterchef 🚬 #MasterChefCelebrity https://t.co/go9uGDXcP2 — mariana 🌙 (@marianananax) October 3, 2023

¿Y si hacen un reality con gente que de veras sepa cocinar?

Que no atraería ni la mitad, pero ese formato de reality que sacaba a la fama a gente común con talento extraordinario (a veces no) al menos en cocina y por estos lares ya no se ve. Lo cierto es que muchos se aburrieron también de ver a mucho famoso mediocre cocinando platos mediocres también. Así fuera todo libreteado, ¿por qué no probar con gente que de verdad haya puesto la cabeza en una escuela de cocina?

Las cuestionables eliminaciones

Masterchef sabe indignar a la gente. Pero la gente ya se está cansando de la misma fórmula. Y pues las injusticias evidentes sí que han generado irritación, sobre todo cuando a juicio de la gente, hay platos menos bien hechos que merecían eliminación. ¿Y si de verdad hay otro observador externo, sea AI, que determine quién se va? ¿Como en ‘Yo Me Llamo’?

MASTERCHEF. ELIMINACIÓN

Tienen todos un nivel muy malo 100 programas perdidos se va en NEGRITO O MARTA no hubo platos de alta cocina les falta gusto en los emplatados hoy estuvo el programa muy maluco no estudian NOTA FINAL

NEGRITO,MARTA,NELA,NATALIA de 1 a 10 =3,2 — orlando vanegas gama (@orlandovanegasg) September 29, 2023

¿Cómo eligen a los famosos que se presentan para el programa? ¿No podrían mezclarse con otra gente?

Aunque algunos sí son interesantes y han estudiado o tienen bases, es claro que eligen también gente que saben que el público va a odiar. ¿Y si intentan otro formato con gente que ha estudiado, otra gente experta, más el famoso, como plus?

Cambien de chefs

Sí, los tres que hay son sumamente reconocibles, pero hay gente que podría darle más “spicy” al programa. Imagínese una Leo juzgando los platos, o un Juan Manuel Barrientos, de ‘El Cielo’. Gente que ha llevado a Colombia a lo más alto con su cocina. Gente con personalidades propias. Y cocineros con una visión única de la cocina.