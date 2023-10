“Tanta rosca no aguanta”: el clamor de los que no quieren ya ver la final de ‘Masterchef’ Foto: Instagram @masterchefcelebrityco

Los más recientes capítulos de ‘Masterchef’ han dividido las opiniones entre quienes desean ver una final acorde al triunfo de sus participantes favoritos y quienes desean ya ver eliminada a participantes como Carolina Acevedo.

Todo ello ha generado intensos y constantes debates en las redes, pues la audiencia siempre se ha expresado en contra de esta temporada de famosos, por considerar que la mayoría ha estado más “por show” que por desempeño en la cocina, pero la que se ha llevado la peor parte ha sido siempre la actriz y presentadora colombiana quien ha sido tildada de “insoportable”.

Y ahora más que ella se encuentra entre los 5 semifinalistas. Esto ha desatado todos los comentarios más negativos sobre el programa al que han considerado hasta “mediocre”, por no valorar o mostrar realmente las mejores técnicas, retos y platos de sus participantes. Y una de ellas es Acevedo, quien a criterio de todos es la que “peor cocina”.

Usuarios descalifican la temporada de ‘Masterchef’ y no quieren ver la final para no decepcionarse

“Tanta rosca no aguanta”, “Terrible !!!!! Temporadaaaaaaa nunca me he perdido ni una y esta vez …se nota el favoritismo”, “Asco de temporada con tanto favoritismo de los chefs y doña Claudia”, “Todos menos Carolina. Envidiosa desde el inicio. Hizo un plato sin salsa y la pasaron”.

Esas han sido tan solo algunas de las miles de reacciones que ha generado esta temporada de ‘Masterchef’ en la que este grupo de famosos aún no ha calado en el gusto de la audiencia que considera que actrices como Carolina Acevedo lo han arruinado todo con su actitud.

Incluso, hay quienes argumentan que Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido como ‘el negrito’, se quedó fuera sin razón alguna, pues él hizo un mejor plato que Acevedo y por eso se enardeció el resto de usuarios quienes consideran que hay “una rosca” muy evidente en el programa y que por ello no mirarán la final, pues ya están más que decepcionados con las injusticas que han visto.