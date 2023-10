“Tan Boba”: Amparo Grisales terminó agarrada hasta con la Inteligencia Artificial.

En ‘Yo me llamo’ siguen sucediendo momentos impactantes de mano de Amparo Grisales quien ahora demostró que no está para nada de acuerdo con las decisiones que toma Symphony, la jurado que es manejada a través de la Inteligencia Artificial.

Y es que la estricta e irreverente jurado le tocó enfrentarse a duras decisiones en la reciente transmisión del reality de imitadores, hasta el punto que dejó ver que para ella es más importante la imagen y lo que cada participante muestra en escena que la calidad vocal como tal, pues esto se puede trabajar más fácilmente, mientras que para el innovador jurado esto es lo contrario.

Todo ello viene dado por la opinión que emitió este “robot” quien aseguró que Luis Miguel había sido uno de los concursantes de la noche que habría dado, a su criterio, la mejor interpretación a nivel vocal y por eso debió ser premiada con los tres millones de pesos colombianos.

Amparo Grisales pelea con la Inteligencia Artificial en ‘Yo me llamo’

Ante esto replicó duramente Amparo Grisales quien hasta alzó su voz durante la reciente transmisión de ‘Yo me llamo’ para “pelear” con la Inteligencia Artificial hasta el punto de considerarla “inservible”, por no calificar adecuadamente a los imitadores que están en la competencia.

“No, no... la Inteligencia Artificial está desconectada. Me parece que está errada la Inteligencia Artificial, me parece que está bien artificial. O sea, le falló el oído, los cables, los códigos, los algoritmos y todo lo demás. Qué pena con ‘doña sinforosa’ pero no me gustó”. Eso fue lo que expresó la diva colombiana como contraparte de la decisión que tomó Symphony con el imitador de Luis Miguel.

Y es que a criterio de Grisales, éste no posee las características idóneas para avanzar en la competencia, ya que no posee una similitud tan exacta del artista y por eso le causó mucho malestar que un “robot” lo eligiera y hasta felicitara por su “impecable” participación en la que demostró que sí posee cualidades vocales para seguir en el reality.