¿Otra ‘moza’ en puerta? crecen los rumores sobre lo mal que la pasa Clara Chía con Piqué

Una vez más hay rumores de que Clara Chía no la estaría pasando nada bien con Piqué, pero, en esta oportunidad un vidente hizo una fuertes declaraciones sobre lo que podría pasar entre ellos.

A criterio del reconocido astrólogo llamado ‘El Niño Prodigio’, la joven de 24 años no estaría muy a gusto con el español, sobre todo, porque estaría muy dispuesto a engañarla y esto se haría público tal y cómo sucedió con ella. Además, reiteró que ella tiene muchas dudas sobre él y por eso no se ha concretado su supuesto matrimonio.

Clara Chía tiene un plan siniestro con Piqué Instagram: @barcelona_family

“Se van a acordar de mí, vamos a conocer otra amante, porque no lo veo a él solo...Yo siempre lo he visto a él en un compromiso con ella. No siento que aquí hay amor, no siento que él esté enamorado de ella”, fue lo que dijo este joven a People en Español.

Clara Chía Martí podría separase muy pronto de Piqué tras otra infidelidad

Incluso, el vidente reiteró que quien está realmente enamorada es Clara Chía y Piqué estaría solo “pasándola bien” con ella hasta que finalmente se canse y pueda mirar hacía otros horizontes, ya que él es inestable en el amor.

Un claro ejemplo de ello es que tras más de 10 años de relación con Shakira, éste no dudó en desmoronar la familia que había formado con ella para así dar paso a su verdadera intención de mostrar que es un hombre que solo quiere “vivir la vida loca”.

Para que no se asuste y salga corriendo: Piqué tuvo un ‘gesto de amor’ con Clara Chía Foto: Instagram @clara_chiamarti_officialfp

Pero, eso no fue todo, el astrólogo aseguró que pese a que no hay una confirmación de boda entre ellos, sí hay la firme intención de la estudiante de relaciones públicas en darle un hijo.

Sin embargo, eso no será nada fácil, pues para concebirlo tendrán que recurrir a varios métodos, ya que la joven posee una enfermedad que le impide tenerlo de forma natural. Todo ello alarmó hasta a los haters de esta pareja que parece que no anda nada bien.