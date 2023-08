“La Shakira que te traen de Shein”: palos a Clara Chía por sus crespos ‘chinos y baratos’.

Una vez más Clara Chía es blanco de críticas, pero ya no por sus atuendos tan desatinados, ni por su actitud tan “sosa” como han señalado sus haters, sino, porque está vez ya exageró al lucir un cabello crespo muy similar al de Shakira. Así se vio en las redes.

La imagen rápidamente se filtró y ha generado miles de reacciones entre las que destacan que “la moza” ya no sabe qué hacer para que el deportista le haga caso. Por eso, recurriría al viejo truco de parecerse a su ex con tal de que le de “un cariñito”, sobre todo ahora que tiene miedo de que la deje, ya que tiene más contacto con la barranquillera y ha cedido a todas sus peticiones.

Clara chía de verdad tiene tantas ganas de ser una nueva "Shakira" para piqué XD pic.twitter.com/1Az4jAUQoW — Yum (@soiiyum2) July 30, 2023

Incluso, algunos usuarios aseguraron que esta es una medida más que desesperada por querer también “encajar” o crear empatía con quienes la atacan duramente, pues hasta ahora todos la señalan, hablan mal de ella y por más que lo intente no logra ser aceptada por nadie. Y nunca logra al positivo, pues la tildan de “aburrida” y hasta “barata” o “sin clase”.

Clara Chía cambiaría de look para parecerse más a Shakira

“Como que la va a llevar a ‘Yo me llamo’, JAJAJA pobre mujer”, “Lo que pides por Shein / Lo que te llega”, “Ella no estaba obsesionada con Piqué, siempre estuvo obsesionada con Shakira”, “Es la réplica china calidad baja”.

Esas fueron tan solo algunas de las miles de reacciones que generó el aparente nuevo peinado que Clara Chía estaría luciendo para agradar a Piqué y a los millones de haters que esta pareja tiene desde que anunciaron su romance y se descubría la infidelidad del deportista.

“Es la Shakira que te traen de Shein”: reacciones ante el look crespo de Clara Chía Foto: Instagram @lucasdlarosa

Pero, no todo queda ahí, pues la mayoría de las personas coincide en el hecho de que la joven de 24 años no estaría tan obsesionada con el español como lo estaría de la colombiana, pues siempre ha dado muestras de que quiere copiarla no solo a través de su peinado, sino también por sus atuendos que son cada vez más desatinados, porque muchos aseguran que carece de estilo y actitud.

Por eso, a Clara le repiten que: “Moza aunque se vista de seda, moza se queda”, pues tras varios intentos “fallidos” no se asemeja ni un poco a lo que es y ha sido la colombiana.

Y esto es algo que le sobra a Shakira quien siempre destaca por su belleza, talento, atractivo, así como por su personalidad y sencillez.