“Siéntese, señora”: ofensivos comentarios a Miguel Varoni por pintarse cejas como ‘Pedro el Escamoso’

Miguel Varoni se hizo mundialmente famoso por interpretar a ‘Pedro el Escamoso’, y volverá a interpretar a Pedro Coral. Pero en redes han sido bastante crueles con él por su apariencia, porque no ‘convence’ a un cierto grupo de personas debido a su edad y cambios de peso.

Varoni, que ahora tiene 58 años, ha sido blanco de crueles comentarios tras adelgazar drásticamente. Esto, luego de recuperarse del COVID- 19 (igual, su peso es problema suyo).

Tantos fueron los comentarios de crítica encubiertos de alerta, que el actor se ha sometido a varios procedimientos para mejorar su aspecto.

Esto, al menos, no ha funcionado. Y en su cuenta de más de dos millones de seguidores, hay gente que se atreve a criticarlo. Aún, cuando él se oscureció sus canas y sus cejas, animadamente. Esto ha dado blanco para más críticas (como si ellos fuesen dueños de su cuerpo).

Miguel Varoni enfrenta las críticas con optimismo y lo defienden de comentarios como el de “señora”

Ser una mujer no es ofensivo, pero para algunas personas cortas de imaginación sí, y es lo que le están diciendo al actor luego de estar sometido a varios tratamientos. Incluido el hecho de que le pinten las cejas.

Miguel escribió animado: “¡El artista, papá! ¡Siii, hasta las cejas rejuvenecidas... hay niveles!”.

A lo que volvieron repetidamente comentarios sobre la delgadez del actor. Otros aludían a que no “aceptara” su edad, y por supuesto, que hiciera algo para remediarlo. Incluso lo llegaron a comparar con una señora mayor.

Pero otros usuarios han defendido a Miguel por este comportamiento tan violento por parte de la gente.

“No entiendo la gente porque se siente con el derecho de opinar y dar consejos sobre la apariencia de los demás. Eso es como entrar en cualquier momento y en cualquier lugar a una casa ajena y destapar la olla del almuerzo y preguntar porqué estan haciendo sancocho sin mazorca. O sea... Es que no me cabe en la cabeza eso.”, dice una usuaria, uniéndose a varias voces que piden a la gente meterse en sus propios asuntos.

Al fin y al cabo, Varoni verá qué hace. Es su cuerpo.