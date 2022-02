La respuesta de Miguel Varoni a quienes lo critican por su reciente cirugía

Recientemente el actor Miguel Varoni se convirtió en tendencia a través de las diferentes redes sociales, debido a que se realizó una intervención quirúrgica con el objetivo de retirarse excesos de piel y rejuvenecer su rostro.

Según su esposa, Catherine Siachoque, en medio de una entrevista para el programa Buen Día Colombia, el tema de la cirugía comenzó cuando Varoni fue contagiado de Covid-19, lo cual le generó complicaciones que, de hecho, le hizo bajar bastante de peso.

“Recuperó la ropa de hace 20 años (…) cuando participó en el reinado de Miss Colombia, él estaba flaco, flaco, flaco: esa ropa ahora le queda y no le quedó por… 15 años (…) Él empezó a adelgazarse realmente por el covid, le dio muy mal” expresó Catherine en medio de la entrevista.

La respuesta de Miguel Varoni ante los comentarios en redes sociales

Así mismo, a pesar de los buenos resultados que dio el procedimiento, Miguel ha recibido miles de comentarios a través de las redes sociales donde le critican el no aceptarse como es, no obstante, asegura que no le hace caso a ese tipo de palabras ya que se encuentra feliz con lo que ha conseguido.

“Yo leo los comentarios de la gente que me dice: imbécil, por qué no se acepta, (…) y yo los entiendo, pero… soy feliz, exactamente, soy feliz, es un tema muy jodido, es un tema muy difícil, soy feliz, entonces… uno no es monedita de oro para hacer feliz a todo el mundo, uno lo que tiene que hacer es tomar la decisión uno y saber qué quiere hacer y cómo quiere verse mejor y si uno tiene cómo, hacerlo”, expresó contundentemente por medio de un video compartido.

Vea aquí el video con las declaraciones de Miguel Varoni: