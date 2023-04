El antes y después de Miguel Varoni, protagonista de Pedro el escamoso

‘Pedro el Escamoso’ es una de las telenovelas que traspasó fronteras hace 23 años convirtiéndose en una de las producción más vistas, por lo que su elenco llegó a ser reconocido a nivel mundial, en especial su protagonista, Miguel Varoni, quien conquistó con su interpretación del divertido Pedro.

Fueron distintos los países los que transmitieron la telenovela, lo que impulso la carrera de Varoni hasta convertirlo en uno de los actores más queridos y codiciados de aquel entonces. Ahora a sus 57 años, se mantiene muy activo en sus redes sociales.

Con el paso de los años el galán de telenovelas ha tenido algunas transformaciones físicas, sin embargo, actualmente ha sido duramente criticado por su extrema delgadez y sus retoques estéticos.

La transformación de Miguel Varoni con el paso de los años

Cuando el nacido en Argentina interpretó al mujeriego Pedro tenía 36 años, para su personaje llevaba el cabello largo con rulos y tenía un cuerpo musculoso, con el que se robaba todas las miradas.

Desde aquel entonces son distintos los cambios de look que ha tenido el famoso, con los que ha conquistado entre esas a su actual esposa Catherine Siachoque, con quien mantiene una relación de más de 20 años, al punto de ser una de las parejas más sólidas de la farándula colombiana.

Sin embargo, actualmente ha sido duramente criticado por su apariencia luego de realizarse algunos retoques estéticos en su rostro y por lucir según algunos fans “demasiado delgado”, pese a que él se ha mostrado cómodo con su nuevo aspecto.

Con su melena y barba llena de canas, su rostro perfilado y su figura delgada, el histrión ha sorprendido a más de uno, en especial a quienes le habían perdido el rastro con el paso de los años y ahora no lo reconocen como aquel que se convirtió en Pedro el Escamoso

Pese a todas las criticas que ha recibido, él se ha encargado de dejar claro que se siente mejor que nunca.

“Yo leo los comentarios de la gente que me dice: imbécil, por qué no se acepta, y yo los entiendo, pero… soy feliz, uno no es monedita de oro para hacer feliz a todo el mundo, uno lo que tiene que hacer es tomar la decisión uno y saber qué quiere hacer y cómo quiere verse mejor y si uno tiene cómo, hacerlo”, expresó.