A sus 50 años Catherine Siachoque prueba que la edad no limita el éxito y celebra su ingreso a Harvard

A pesar de que Catherine Siachoque cuenta con una extensa trayectoria como actriz de más de 20 años, decidió tener un título universitario de una de las universidades más prestigiosas del mundo.

A sus 50 años la antagonista de las telenovelas colombianas, ha demostrado que los sueños se cumplen si se persiguen y se lucha por ellos.

Catherine Siachoque se mostró orgullosa de su nuevo logro

Siachoque decidió alejarse de las cámaras y los libretos para iniciar sus estudios en la escuela de Negocios en la Universidad de Harvard, una de las más reconocidas en el mundo por su exigencia y calidad académica.

“Me siento absolutamente feliz de poder pisar esta universidad que veía tan lejana porque hace unos años yo ni siquiera hablaba en inglés”, confesó durante entrevista con la revista Hola.

La actriz reveló que tiene los sentimientos a flor de piel al sentirse un poco extraña frente a los profesores y rodeada de compañeros y le agradece a la vida la oportunidad.

“Entonces poder estar en este momento sentada en esta clase con estos maestros tan grandes, con estos compañeros que son brillantes todos, para mí es un regalo de Dios, es un regalo de la vida por supuesto que hay que trabajar, por supuesto que hay que quemarse las pestañas, como decimos en Colombia, pero vale la pena, y vamos por más, ¡vamos por más!”, agregó.

A través de su cuenta en Instagram compartió una fotografía junto a una de sus profesoras, Anita Elberse, de quien la actriz se confesó admiradora.

Elberse es profesora de la Escuela de Administración de Negocios de Harvard y autora de diferentes publicaciones escritas.

“Sueña grande… los sueños se cumplen! Estudiar en Harvard era algo que no estaba dentro de mis posibilidades, pero ahora es un hecho… No paren de creer en ustedes, no importa lo que la gente opine, no importa en qué momento de la vida se encuentren, trabajen duro por lo que quieren, luchen por sus sueños y el momento llegará! Quería compartir este que es uno de los momentos más felices e importantes de mi vida”, escribió junto a la postal.