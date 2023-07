Victoria de la Selección Colombiana Femenina: los 4 ‘machitos’ que siempre han sido sus peores enemigos

Con la victoria de la Selección Colombia Femenina de Fútbol sobre Alemania, se muestra todo el potencial que por años han tenido las mujeres que juegan fútbol en el país. Y que por supuesto, estrellas como Linda Caicedo o Manuela Vanegas nada tienen que envidiar a James y a Falcao. Sin embargo, ellas han tenido enemigos desde la dirigencia del fútbol nacional.

En 2019 se destapó la olla por completo: la disparidad de sueldos, el impedirles tener una liga y premios dignos, el acallarlas y vetarlas hasta por denuncias de acoso sexual y el menosprecio a su profesión.

Es por eso que ante una victoria sobre Alemania, histórica, de la que todos se quieren colgar, hay que recordar que muchos han sido sus peores enemigos. Y que no se vistan, que no van.

Los ‘machitos’ machistas que han sido los peores enemigos de la Selección Colombiana Femenina de Fútbol

Ramón Jesurún

Este dirigente y presidente de la Federeación Colombiana de Fútbol ha sido un impresentable en todo sentido con las jugadoras en Colombia. De hecho, el año pasado, cuando el país mismo fue sede de la Copa América Femenina, se anunció que no habría torneo para el segundo semestre.

Ante las críticas, Jesurún se lavó las manos y dijo que todo era culpa de la Dimayor.

“Es un tema que pertenece a la Dimayor, ella es la encargada dentro de la FCF de organizar todas las competencias profesionales. A comienzos de este año se hizo la programación de la Liga Femenina y se dijo en ese momento que sería de seis meses. La gente de pronto no se acuerda. Se hizo una liga clasificatoria con dos cupos a Copa Libertadores Femenina y que ya se entregaron con la gran final que hubo entre Cali y América”, dijo, saliéndose por la tangente.

Pero a medida que la selección fue ganando, las trató de hijas y nietas, pero nadie se olvida cuando la Selección Colombia Femenina Sub- 17 iba por cuartos de final. Y al preguntársele por los premios dijo que “sólo se les daban a los profesionales”, porque “ellas son unas muchachas amateurs”.

Que lo sacaron de contexto, que lo tergiversaron. Mentira, lo dijo claro y enfurecido. Vean el video. https://t.co/24cpS23bcZ — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) October 22, 2022

La Federación Colombiana de Fútbol tuvo que enviar un comunicado de retracto y hablar de que sí se recibirían incentivos.

Álvaro González Alzate

Es quien vetó a Daniela Montoya, actual capitana de la Selección Colombiana Femenina de Fútbol. Lo peor: lo expresó con orgullo.

En las grabaciones que entregó Montoya (todo ocurrió en Estdos Unidos, en 2016), se ve cómo coercionó a la jugadora.

“Me parece que debiste decirme a mí que contaban con esos premios, debiste decirlo antes de ir a la prensa, no cobrar por interpuesta persona. Si yo te mando pa’l carajo y salgo mal contigo, ve a la prensa. Entonces si le dicen a Felipe Taborda, usted no la puede arrimar a ese grupo, ah, pero la necesito, listo si la llega a firmar se va usted. ¿Y usted qué hace si quiere estar ahí? ¿Quién pierde? Ella, porque usted cuida su puesto, mi ultimátum es si llama a Cata, chao pescao’, ¿quién pierde? Es un círculo vicioso y es como una bola de nieve que va creciendo”.

Pero lo peor fue esto: se alegró de haberla vetado.

Y Álvaro González Alzate ahí, viaticando sabroso a nombre de las futbolistas colombianas, cuando probablemente ha sido uno de los dirigentes que peor las ha tratado, que las veta, que asegura que el fútbol femenino no debería ser profesional sino aficionado. 😡🤬 — Laila Abu Shihab (@laiabu) July 25, 2023

“Le dije, nos llegó el aviso que el del sindicato es usted, y como nos dijeron que el que reunió a la gente a decirle cuánto pedir era usted, no puede estar con nosotros. En vez de ser un alineante entre cuerpo técnico, jugadoras y nosotros, usted es la punta de lanza contra nosotros… Si tengo una berraca lanza en el rabo qué hago, me la quito. Me quité la puya y estoy feliz”, dijo con descaro.

Eso no fue lo peor. Ante las acusaciones contra Didier Luna por el acoso sexual a las futbolistas, este sólo dijo que Colombia no tenía una liga profesional “respetable”.

Didier Luna

Carolina Rozo acusó al ex técnico de la sub-17 de acoso sexual, así como otras jugadoras. Y como se ve, estas acusaciones fueron desestimadas en el fútbol colombiano. Incluso Rozo fue acallada por sus denuncias.

El acusado sí llegó a aceptar lo que hizo luego de negarlo todo. Pero el delito de acoso sexual se cambió por injuria por vía de hecho agravado. La decisión fue apelada por la defensa de Luna, aún cuando pagará 28 años de prisión con los que podía pagar una caución de 20 salarios mínimos mensuales vigentes, mostrando la laxitud de la justicia en Colombia contra la violencia sexual.

Nelson Abadía

El técnico de las mayores siempre aseguró que todas eran bienvenidas, en medio de la polémica. Pero los llamados de esos momentos mostraban otra cosa. Isabella Echeverry, Natalia Gaitán, Yoreli Rincón y Vanessa Córdoba protestaron contra los dirigentes y no fueron llamadas después a las competencias.

Mucho tiene que explicar el seleccionador actual sobre estos vetos.