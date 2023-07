¿En qué quedaron las denuncias de abusos en la Selección colombiana femenina?

Cuando el 18 de febrero de 2019, Isabella Echeverri y Melissa Ortiz grabaron un video que fue subido a sus redes sociales donde denunciaron varias irregularidades que sucedían dentro del fútbol femenino colombiano, la polémica no se hizo esperar.

Las exjugadoras no fueron tímidas al pronunciarse contra todos los vetos, las malas pagas por su profesión, ninguna recompensa y hasta amenazas por parte de los altos mandatarios.

Las denuncias, al ser hechas en inglés, alcanzaron un alcance importante, y tanto Melissa e Isabella llegaron a Bogotá y junto a jugadoras como Natalia Gaitán, Vanessa Córdoba y Daniela Montoya donde en una rueda de prensa y con pruebas, sustentaron las denuncias y mostraron como eran victimas de la Federación Colombiana de Fútbol.

Ni Melissa o Isabella volvieron a pisar un campo de juego con el equipo desde ese entonces, y fueron vetadas.

Decidimos ser honestas con la realidad del futbol en nuestro país. Con una serie de videos queremos crear conocimiento de lo que está pasando. Amamos a nuestro país y queremos que las cosas cambien para el bien de las mujeres futbolistas. @MelissaMOrtiz #menosmiedomasfutbol pic.twitter.com/Y6aT7mmKTO — Isabella Echeverri R (@Isaeche11) February 18, 2019

¿En que van esas denuncias y que ha pasado con Isabella Echeverri y Melissa Ortíz?

Desafortunadamente, el caso no ha avanzado mas allá de la polémica que se creó alrededor de la situación y la tremenda ignorada que la federación les hizo, al momento de anunciar quines serían las representantes para ir a la Copa mundial de Futbol Femenino de la FIFA 2023 en Australia y Nueva Zelanda.

En cuanto a Melissa Ortíz, ha trabajado con importantes cadenas internaciones de televisión, después de jugó para para KR Reykjavik, en Islandia; para los Boston Breakers, en la liga femenina de Estados Unidos, y el Cúcuta Deportivo, en su natal Colombia.

Melissa, vive en Estados Unidos y trabaja junto a la cadena Fox, recientemente se le vio siendo comentarista en la presentación de Lionel Messi en el Inter de Miami. Fue una de las co-anfitrionas y la representación colombiana en el escenario.

Lo que más me gusta de este vídeo es ver a @MelissaMOrtiz siendo una de las personas que recibe a Messi. No es fácil pararse en un escenario con miles de personas viéndote y hacer un trabajo de lujo. Te admiro y admiro todo lo que has logrado fuera de las canchas 🫶🫶🫶 https://t.co/XtRhGzEw6L — Natalia Gaitán L. (@NataliaGaitan3) July 17, 2023

Por el lado de la exjugadora Isabella Echeverri, reapareció hace algunas semanas para opinar sobre la convocatoria hecha por Nelson Abadía al mencionado Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Por medio de sus redes sociales, Echeverri mostró lo enojada y triste que se sentía cuando vio la lista definitiva al Mundial y no se calló ante el espaldarazo que le dio la Federación Colombiana de Fútbol tras las denuncias.

“Nunca me dieron la oportunidad. No les voy a mentir, ayer fue un día duro. Me retiré hace 6 meses, pero ver esa lista y saber que nunca me dieron ni una oportunidad, cuando lo merecía, fue más difícil de lo que pensaba”, comentó Isabella.

Desde que se pronunció con sus denuncias, Isabella Echeverri no volvió a figurar en las convocatorias de Colombia , y en el 2022 se retiró del fútbol profesional, donde jugó en el equipo de Monterrey por última vez.