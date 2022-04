¿Hipocresía? Ahora sí apoyan a la Selección Femenina de Fútbol Colombiana por ir al Mundial

Para nadie es un secreto que la selección colombiana de fútbol suele demostrar un trato preferencial si se habla de las condiciones y privilegios que poseen los jugadores masculinos sobre el equipo femenino. Desde diferencias salariales hasta oportunidades que no les son brindadas a las mujeres, con respecto al amplio catalogo de reconocimientos que son celebrados en su contra parte femenina.

Las selecciones femeninas de Colombia aseguró junto a la selección Brasilera la oportunidad de representar a Conmebol en la Copa Mundo de Costa Rica.

En esta ocasión, la cuenta de Twitter oficial de la Selección Colombia felicitó al grupo femenino gracias al triunfo logrado en la clasificación al mundial, en el que se puede leer: “¡Nos vamos pa’l Mundial!”

Dichos comentarios no cayeron nada bien en la comunidad de internet, ya que no dudaron en recalcarle a la corporación que no pueden manifestar su ‘orgullo’ ante tal victoria cuando las condiciones y la falta de privilegios que dividen a ambas secciones de la selección son vistos desde un punto de vista misógino y machista.

Este es el tuit donde se lee la manifestación de victoria por parte de la corporación hacia la selección femenina:

Las criticas les alcanzaron y con justa causa

En varios comentarios se puede ver como el comentario causó disgusto e indignación en redes, ya que como se menciono anteriormente, los directivos no han sido justos ni mucho menos equitativos a la hora de reconocer los triunfos, desestimando sus denuncias de acosos y abusos sexuales. Sistemáticas denuncias publicas se han hecho con respecto a todos estos casos sin solución alguna.

“Poca prensa metida... ni los lagartos de los directivos... y si señores si se puede jugar bien y hacer goles... ejemplo para la selección de rueda”, “Cuándo vamos a celebrar que les aumenten el sueldo?”, “La hipocresía hecha verdad ustedes no apoyan el fútbol femenino y hasta ahora ha dado más alegrías que el fútbol masculino pero bueno ojalá los directivos renuncien para que esto pueda ser diferente”.

Dicha felicitación es tachada de ‘hipócrita’, ya que se celebró dicha victoria con bombos y platillos pero a la hora de garantizar la igualdad entre ambos géneros de la selección, las acciones son pocas sino es que nulas.