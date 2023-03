¿Y si mejor se extinguen?: Fifas colombianos atacan la camiseta de la selección femenina.

Fatan unos pocos meses para poder ver el debut de la selección mundial de futbol femenino en el mundial y para conmemorar y hacer partícipe de la ocasión, adidas se inspiró en los paisajes naturales de los equipos participantes de cada país.

Para Colombia, la marca creó una camiseta con la inspiración en los colores de Caño Cristales, lugar catalogado como Patrimonio Biológico de la Humanidad, y que se ubica en el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, en el departamento del Meta.

Pero no a todos les ha gustado ver como la marca ha creado esta prenda exclusiva para la talentosa selección femenina, y se han ido por delante, atacando y criticando el diseño de esta, con comentarios y comparaciones absurdas.

“La camiseta de la selección femenina de fútbol es la vaina más fea que he visto y eso que está inspirada en uno de los lugares más hermosos de Colombia”; “Que carajos es eso”, “Le dejaron caer límpido”, “Parece un diseño sacado de Tumblr”, “Igual de fea al fútbol de esa selección femenina“, son tan solo algunos de los comentarios no solicitados pr parte de los hombres hacia la nueva camiseta de la selección femenina

No bastándoles, salen con comentarios tan ignorantes como el de esta persona:

Cada quien con sus gustos pero yo solo veo la versión Tumblr space del uniforme oficial y aparte porque no le colocan un tono oscuro en la pantalonetaaa (si juegan menstruando seria mas util y comodo un todo oscuro) https://t.co/mRaJXIDaWp — Ang. (@amlj0) March 24, 2023

Hay que recordar que fue la Selección Femenina de Futbol Colombiano la que clasificó al mundial; no la masculina

Parece que a los fifas colombianos se les olvidó que son las mujeres quienes disputaran este importante torneo, no los hombres. Es bien sabido que la selección masculina ha sido tachada y cataloga de ser ‘inutil e inservible’, y en más de una ocasión les han echado en cara el hecho de que no pudieron clasificar al mundial.

Por eso, y para que les arda más, no solo han defendido el diseño de la camiseta, que a opinión del resto, ha sido uno de sus mejores diseños en años, y que en verdad representa uno de los lugares más representativos y hermosos de la región.

“La selección femenina de mayores si clasificó al mundial. La “hermosa” selección masculina no pudo y es la suma de decepciones y clientelismo″, “Por fin tenemos camiseta propia y hace síntesis estética de este tiempo. La amo y la quiero.”, “La nueva camiseta de nuestra Selección Colombia Femenina para el Mundial, inspirada en Caño Cristales está 10/10″, y así varios más elogios se ha podido llevar este grandioso diseño.

Adidas y la FCF presentan la nueva camiseta de la Selección Femenina para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.



🔗 https://t.co/EKUZiBl6CZ #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/kCxTgU6LB2 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 23, 2023

Pero, ¿en qué consiste verdaderamente el término FIFA en este campo?

Si bien, el término no es lo que parece, se ha empezado a usar por quienes no comulgan con este deporte en particular, precisamente por las actitudes de estos hombres heterosexuales en su mayoría. La palabra ahora es usada para englobar esas actitudes y comportamientos machistas que presenta este nicho. Así mismo, este apodo se dio para describir a los hombres que son apasionados por el fútbol y el videojuego deportivo FIFA, pero que sacan a relucir su misoginia y su machismo a flor de piel.

En redes como TikTok o Twitter, se hacen apologías a otras características de los FIFAS, como que les gusta de burlarse de los movimientos feministas y LGBTIQ, apodándoles nazis, maricones, marimachos y muchos otros términos desastrosos e inaceptables, solo porque no les interese en lo más mínimo ver a un tipo correr detrás de una pelota.

El amor por el fútbol es completamente válido, y el deporte es un área que requiere completa técnica y capacidad para dar lo mejor de sí; no por algo es el deporte más celebrado a nivel mundial, pero así mismo, se deben respetar los gustos ajenos, y si alguien no es partícipe de la celebración por este deporte, no debe ser condenado ni criticado por sus hinchas.