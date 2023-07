“El diablo es puerco”: 5 razones por las que podrían arruinar la tercera parte de ‘Betty la Fea’

Prime Video Latam y RCN anunciaron que habrá una tercera parte, una secuela de ‘Yo soy Betty, la fea’ 20 años después del matrimonio de Armando y Betty.

Pero puede arruinarse (rogamos que no) con tremendos antecedentes de la novela misma y por supuesto, con 5 razones que expondremos a continuación:

1. ‘Ecomoda’ es un insulto al legado de la novela

Ya los genios de Telemundo, que arruinan toda telenovela colombiana que tocan, decidieron quitarle todo lo colombiano a la novela, hacerla más caricaturesca y con argumentos de pacotilla. El experimento salió tan bien, que la serie- con la misma calidad de ese príncipe sapo vomitón de Bart Simpson en la parodia de ‘Harry Potter’- tuvo 26 capítulos.

Básicamente era repetir la premisa de antes, pero con nuevos inversores. Gabriela Garza (Lorena Meritano) era la nueva Marcela, pero más sorora y más consciente, el gringo era para meterle más cringe a esa relación de Aura María con Freddy y el Cuartel ya se pasaba de insoportable al punto de no quererlas ver más en pantalla.

Y hubo muchas tramas que jamás se cerraron ni tenían pies ni cabeza. ¿Mario llega como si nada sin que se le fiscalice un poco su papel en todo? ¿Se acuesta con Sandra y nadie dice nada aparte de Gabriela y Betty? ¿Se copian - literalmente- de una trama de la serie ‘Hombres’ de 1996 donde los atracan a todos estúpidamente?

Aún los fans se preguntan cómo Gaitán pudo aprobar ese bodrio.

2. Los remakes y secuelas que abusan de la nostalgia han arruinado universos y fándoms enteros

Podríamos decirlo en la industria en general. ‘And Just Like That’ le hace flaco favor a ‘Sex and the City’ al punto de aborrecer a sus personajes. ‘Willow’ fue un soberano desastre que arruinó la película. El ‘remake’ de ‘Grease’ hasta lo van a borrar de Paramount. ¿Ya hablamos de ‘That’s 90′s Show’? Red Forman debía “patearles el trasero” a esos mediocres escritores, porque más hace reír comerse un kumis con sancocho o unos tacos con leche de chocolate.

Y eso es porque hay un gran problema: los escritores son mediocres.

3. Los escritores de hoy sólo tienen a la cultura woke como ‘la vieja confiable’

Los recientes fracasos de todos estos abusos de la nostalgia en todas las plataformas (no se salva ni una) tienen que ver con una cosa: seguramente los productos de antes, revisionados, quieren adaptarse a fuerzas a los nuevos tiempos, descuidando tramas, argumentos y personajes bien construidos solamente para que el espectador quiera a nuevos personajes racializados o de la comunidad LBGT o a mujeres super empoderadas, así sean un espanto de mujeres, por serlo. Pero sin nada de matices o dimensiones.

Es decir, la mediocridad de los guionistas actuales se basa en que DEBES QUERER AL PERSONAJE POR SER DISTINTO PORQUE ESO LO HACE EMPATIZAR CONTIGO, cuando en realidad son meros adornos, anuncios corporativos y a veces tienen actitudes espantosas a todo nivel o arcos inexplicables. De ahí a que personajes como Galadriel de ‘Los Anillos de Poder’, Velma de la nueva serie de HBO de Scooby Doo, o Ché Díaz de ‘And Just Like That’ sean tan odiadas. Incluso la misma Rey Skywalker.

Series como ‘Pose’ muestran que se pueden crear personajes que el público ama y entender su lugar ontológico en el mundo. Bueno, los escritores de hoy apenas saben deletrear “ontoló-gico”.

¿Apostamos que harán algo así con Betty, que sí era problemática por venir de una época donde se normalizaba hasta el maltrato físico en la oficina? Esperamos que no. Esperamos que los escritores a cargo entiendan en algo la genialidad de Gaitán, que traía la esencia colombiana a un nivel universal, y no lo que hace Telemundo, que es anular todo esto para convertirlo en un anuncio de crema dental genérico.

Hay buenos ejemplos de ello: en ‘Ana de Nadie’ lo logran a la perfección, el hecho de hacer un remake con problemas contemporáneos. El problema es que hablamos de los mismos personajes.

4. Si le quitan la ‘colombianidad’ están perdidos

Esperamos que los escritores de esta nueva versión tengan la decencia mínima de revisar los puntos claves de las obras maestras de Gaitán: la colombianidad. Las clases medias ascendentes, las clases populares, las dinámicas de la oficina. Y eso no, no incluye hacer otra serie gomelísima aspiracional como las que últimamente producen las plataformas en Latinoamérica donde todos creen que están en ‘Gossip Girl’. ¡Gaitán no era nada de eso!

Por más que la ‘Gaviota’ fuese una ejecutiva internacional o Betty la presidenta de Ecomoda, no dejaron de ser las mismas ni sus familias tampoco. Y esas familias son las que predominan en Colombia y en Latinoamérica. Gaitán mostraba cómo ascendían estas clases sociales con sus dichos, dinámicas, acciones, aspiraciones. Y eso va más allá de poner a gente de clases altas en el cafetín de moda y en escenarios súper curados y limpios.

Claro, Colombia y Latinoamérica han cambiado mucho en veinte años. Pero no lo suficiente como para no mantener ciertas dinámicas, costumbres, arraigos culturales que se ven mucho en clases medias y populares. Ojalá eso se mantenga.

5. Lo que está quieto se deja quieto

Si bien Ana María Orozco ejerce esta vez como productora ejecutiva, y hay libretistas como los de ‘La reina del Flow’ involucrados, pedimos encarecidamente que no arruinen el segundo mayor ícono cultural latinoamericano después de ‘Chespirito’. Porque con ‘Pasión de Gavilanes’ muchos quedaron con el corazón roto al ver qué había pasado con todas las parejas.

Se espera que les den un digno desenlace o continuidad a personajes y a un universo amado. En sus manos encomendamos nuestro Espíritu.