Crítica de ‘And Just Like That’ en su temporada 2: la espantosa masacre de ‘Sex and the City’

Critica de And Just Like That en su segunda temporada: siguen destruyendo el universo de Sex and the city

Criticar a ‘And Just Like That’ en su temporada 2 es hacer un memorial de agravios ante cómo Michael Patrick King, junto con Sarah Jessica Parker continúan en su espantosa labor de arruinar todo por lo que la gente amaba de ‘Sex and the City’.

Lo más claro, eso sí, es lo que le han hecho al personaje de Miranda Hobbes al punto de lo vergonzoso. Así como cuando Vito Corleone decía ante la muerte de Sonny en plena funeraria en ‘El Padrino’ : “Mira cómo masacraron a mi muchacho”, lo mismo podríamos decir de un personaje fuerte, que sabía valorarse, que era la voz de la razón y ahora es mera esposa trofeo, hambrienta de amor, atención y falta de amor propio.

No perdono y no autorizo lo que han hecho con Miranda Hobbes en #AndJustLikeThat pic.twitter.com/6D5IcQznqa — Lux Lancheros 🦜 (@LuxAndLan) June 23, 2023

Y lo peor: de una caricatura de las minorías que sigue sin conectar con nadie.

Miranda luchó por Steve y él por ella desde la temporada 2 y en las películas. Por él aprendió a ceder. De todos los hombres de ‘Sex and the City’ era falible, humano y totalmente dulce. Ahora lo deja porque ya no ‘sabe cómo tener sexo’ y porque es mejor para ella una comediante que no hace reír y cuya historia no termina de convencer ni a Dios.

Dos capítulos de #AndJustLikeThat and I have something to say:



- No más Che Díaz



- Devuelvan a la Miranda de SATC



- Anthony carga con todo el humor del show



- La trama del podcast de Carrie, tapen eso, denle una columna a esa mujer



- Estos dos momentos *Chef Kiss* 👌🏻 pic.twitter.com/cJ3G4OCj3q — MADARIAGA (@juliomadariagaa) June 23, 2023

De hecho, justo así como cuando la chica discapacitada de ‘Mean Girls’ decía en su desahogo: “No te odio porque seas obesa sino eres obesa porque te odio”, no Che, no te odiamos porque seas no binarie y no normative, te odiamos porque eso es lo único que tienes para ofrecer.

Eres como una campaña de pride andante de cualquier corporación que quiere ganar dinero en junio, tan superficial, vacía y carente de interés, un compendio de clichés woke andantes, y aún incluso queriendo ser la ‘Mr. Big’ de Miranda te detestamos.

Y en realidad, ni Nya, ni Seema, los accesorios tokenistas del cuarteto principal terminan de conectar con los televidentes, por muy esforzado que se vea el asunto. A Seema la quieren hacer Samantha Jones, pero su tiempo en pantalla es altamente desaprovechado por más poderosa que se vea. Nya es ahora la Carrie nueva de Miranda, que no deja de hacer el ridículo una y otra vez.

Lisa Todd Wexley, por otro lado, tiene historias más interesantes en el lado de su familia. El racismo que enfrenta su marido, la presión materna, la presión hacia ella. Pero todo se queda ahí... en problemas de mujeres ricas. Lo mismo que le pasa a Charlotte, por mucho que adoremos a Harry (ojalá a Michael Patrick King no le dé por destruir este matrimonio también).

Problemas de mujeres ricas, de mujeres que podrían ser Karens, y atrás quedaron los problemas universales, los cohesionadores con los que se identificaba todo el mundo. Unos litros más de alcohol y un personaje tan guarro como Anthony y eso sería ‘Real Housewives’.

Pero en versión monja.

La estrella no es Carrie Bradshaw, es Samantha Jones y en ‘And Just Like That’ se nota

Samantha siempre fue el alma de la fiesta, de la serie, por lo que muchas mujeres y hombres aman la serie original. El ego de Sarah Jessica Parker pudo más, y también las pésimas ideas de Michael Patrick King. Así, el fantasma del personaje interpretado por Kim Cattrall sigue revoloteando ante una serie aburridísima: sí, Carrie ahora es madura, pero ya no conecta de nada con el público. Ya no están las reflexiones suyas que le daban al público preguntas para pensar en sus propias vidas.

Y sus nuevas amigas no llegan al nivel de desenfado que tenía Samantha. Anthony no puede solo con el peso de la serie, que antes hacía reír por su agudeza, por su universalidad, por su crudeza deliciosa para hablar de las relaciones. De eso no hay ni el cuento.

Y ni hablar de lo que ofrecían directamente del libro de Candace Bushnell: no lo han sabido reconvertir de manera orgánica e inteligente en un relato adaptado a este siglo. Todo es forzado, no va a ningún lado y no genera la mínima empatía.

Peor: hay momentos de puro ‘cringe’. La canción de Lily (Marx estaría como Rafa de ‘Los Simpsons’: entre feliz y enojado por tremendo mensaje de conciencia social, pero al estilo más patético que encontraron), o todo lo que hace Miranda. El que recuerda lo que la serie era es Anthony con algunos apuntes, y Harry. Pero es todo.

Lo único que se salva de ‘And Just Like That’: la moda

Eso sí, claramente, y a diferencia de ese bodrio impresentable de ‘The Idol’ (porque personalmente ni yo me tomaría el trabajo de hacerle un espectáculo tipo ‘Hustlers’ a un tipo que genera más cringe que deseo en la peor actuación que he visto desde todo el elenco de las películas de ‘Los Indestructibles’. Todos ellos merecen ganar el ‘Bafta’ en comparación), veré la serie porque amo ‘Sex and the City’.

Y claro, porque amo la moda. Por eso me soporté la primera y como muchos fans, me tuve que tragar muchos sapos.

Lisa Todd Wexley sin duda sigue siendo mi favorita por sus accesorios y combinaciones, y en el primer capítulo de la gala del Met con su Valentino ondeando fue para sacar todo el aliento. Lo mismo con el malogrado (ya no) vestido que usó Carrie para casarse con Big.

Carrie usando el vestido de novia Vivienne Westwood para la Met Gala se siente tan correcto. pic.twitter.com/D9sWcJ7Huo — Jorge el Curioso (@jojojorge_) June 22, 2023

Los que somos fans de la serie sonreímos por tanta belleza. Lástima que no le dieron el tiempo suficiente.

Y por supuesto, algunos looks de Seema y Charlotte siguen generando las delicias entre los televidentes de todas las generaciones que se engancharon por las historias de las cuatro mujeres sino también por su exquisito uso de la moda.

Así, esperamos que cuando aparezca Kim Cattrall vestida por la misma Patricia Field, por fin nos recuerde de qué trataba la serie (la primera escena y mostrar cuerpos maduros desnudos me parece una gran decisión). Señorita Jones: salve usted la patria.