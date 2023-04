Laura Archbold en ‘Ana de Nadie’ causa furor: “No es la típica Clara Chía, hasta uno la quiere”

Laura Archbold en ‘Ana de Nadie’ causa furor: “No es la típica Clara Chía, hasta empatizas con ella”.

Y es que la actriz ha desarrollado este papel con mucha frescura y empatía, porque a pesar de que se involucró en la vida de un hombre casado como Horacio, ella ha sufrido todos sus maltratos y nunca ha intentando humillar ni molestar a Ana, por quien siente un respeto, tanto que evita enfrentarla y cuando lo hace, mantiene su bajo perfil y la certeza de que todo lo que también ha sido víctima de un hombre que no posee las mejores intenciones ni sentimientos.

Por eso, quienes han visto de cerca su historia dentro de esta trama se han dado cuenta de que es una joven que solo por inexperiencia o quizás por engaños ha caído en una trampa amorosa de la que posiblemente quiera salir muy pronto, porque se está dando cuenta de la verdadera personalidad del hombre del que se enamoró. Por eso, más de una se ha solidarizado con ella hasta el punto de que no la critican ni cuestionan como a la novia de Piqué.

“No es la típica Clara Chía, hasta empatizas con ella y te preguntas qué hace con ese cretino de Horacio”, “Qué personaje tan bien desarrollado, no es la típica amante que perfilan en las novelas, tiene matices y es solo un ser humano que no ha despertado de la bobada de estar con Horacio”, “Si no pensé decirlo pero me cayo bien Adelaida”, “Poco a poco va abriendo los ojos, ya lo he dicho, Horacio no merece a ninguna mujer”, fueron algunos de los mensajes que surgieron en las redes tras las recientes participaciones de Laura Archbold en ‘Ana de Nadie’, historia en el que le han aceptado su rol como amante, pues les resulta mucho más humana y hasta afectada por todo lo que le ha tocado vivir.

Además, esta joven ha captado la atención de todos ante su innegable atractivo y belleza, por eso los halagos y demás comentarios no faltan en su cuenta de Instagram en la que deja ver que es una chica muy fresca, talentosa y amante de la moda. No en vano, fue reina de belleza y ha sido captada por varios realizadores quienes la han sumado a producciones como: La niña y ahora este dramático exitoso de RCN.