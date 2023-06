¿Qué se sabe sobre la supuesta tercera temporada de ‘Betty, la fea’? 4 actrices no volverían

¿Beatriz Pinzón y Armando Mendoza regresan? A más de 20 años del estreno de Yo soy Betty, la fea, los protagonistas de la telenovela volverían a la pantalla chica en una supuesta tercera temporada.

El periodista Carlos Ochoa reveló el año pasado que RCN Televisión estaría desarrollando una nueva entrega del exitosísimo melodrama colombiano escrito por el libretista Fernando Gaitán.

Sin embargo, hace un par de meses atrás, el comunicador aseveró que habría confirmado la información gracias a una aparente carta de los accionistas del canal que le habían compartido.

“Estas son las cartas de RCN y sus proyectos para este 2023. Este documento sería de los accionistas y revela los proyectos en los cuales estarían trabajando”, explicó en un video publicado en abril.

“Veo cuatro producciones y tres de ellas son nuevas para mí, pero la otra ya se las había contado: ‘Yo soy Betty, la fea’ tendrá parte tres”, comentó Ochoa en el clip divulgado en sus redes sociales.

Ana María Orozco brilló con su actuación en "Betty, la fea" | RCN Televisión

Todo lo que se sabe de la supuesta tercera temporada de Betty, la fea

Hasta la fecha, la televisora no ha confirmado el reporte extraoficial; no obstante, el presentador colombiano ha revelado varios detalles del proyecto a los que ha tenido acceso por fuentes.

Hay que destacar que varios actores, como Mario Duarte y Marcela Posada, han hablado al respecto dejando entrever que sí está en marcha y probablemente se materialice como se espera.

“Se dice que por contrato no puedo decir nada, pero por ahí se rumora que tal vez sí pasará”, dijo recientemente la actriz de Sandra Patiño en sus historias en Instagram tras ser cuestionada por el rumor.

Mientras, el histrión que encarnó a Nicolás Mora dijo en una entrevista en abril a Ochoa: “La idea está ahí en el papel. Yo creo que está todo el mundo hablando de esto allá”.

“Pero todavía nos queda este par de meses de mayo y junio, en los que yo creo que se cristaliza o se deja a un lado. No sé, de todas maneras, es un proyecto muy grande y muy ambicioso”, sostuvo.

“Yo me quedé un poco estupefacto ahí, como: ‘¿Qué es esto?’. No creas, me da miedo y todo. Siempre son 20 años, yo no he hecho el personaje, no estuve en la obra…”, agregó.

Por eso, a continuación, te contamos todo lo que se ha filtrado de la rumoreada tercera entrega de Betty, la fea mientras RCN confirma la producción del proyecto que pretende revivir el fenómeno:

¿De qué trataría Yo soy Betty, la fea 3?

De acuerdo a Ochoa, la tercera parte de la famosa novela arrancaría 20 años después de Ecomoda, la secuela de la ficción. No obstante, no se centraría en Betty, ni en Armando, sino en su hija, Camila.

La nueva temporada comenzaría con el divorcio de los protagonistas tras una crisis. En medio de todo, su hija regresaría del extranjero luego de graduarse para trabajar en la empresa familiar.

“La niña tendría ya 22 años y vendría graduada de diseño de modas de Nueva York para trabajar en Ecomoda como la nueva generación”, develó a través de sus plataformas sociales.

¿Quiénes escribirían y dirigirían Yo soy Betty, la fea 3?

Según los datos aportados por el periodista en 2022, la tercera entrega de la novela sería escrita por Juan Carlos Pérez. Mientras, el director original de la novela, Mario Ribero, dirigiría la nueva temporada.

De confirmarse este último dato, se podría esperar que la esencia del melodrama original se mantuviera en la próxima parte a pesar del avance en la tecnología e industria televisiva los últimos años.

¿Quiénes actuarían en la tercera temporada de Yo soy Betty, la fea?

Debido a que el proyecto no ha sido confirmado, no se puede decir a exactitud quiénes conformarán el elenco. Según Ochoa, Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco retomarían sus papeles.

Sin embargo, en un video publicado a comienzos de junio, compartió que aparentemente cuatro actrices de la primera parte de la novela no serían convocadas para la nueva temporada.

Se trata de Paula Peña, María Eugenia Arboleda, Adriana Franco y Martha Isabel Bolaños, quienes interpretaron a Sofía López, Mariana Valdés, Julia de Pinzón y Jenny García, respectivamente.

Asimismo, el influencer afirmó que la producción estaría haciendo un casting para encontrar a la actriz indicada para que encarne a la hija de Armando y Betty en la nueva telenovela.

Jorge Enrique Abello interpretó a Armando Mendoza en "Betty, la fea" | RCN Televisión

¿Dónde podrá verse la tercera temporada Yo soy Betty, la fea?

Carlos Ochoa comentó que la temporada tres del melodrama colombiano se estrenaría en la plataforma de streaming Amazon Prime Video y contaría con 20 capítulos de media hora.

“Es una telenovela por encargo. ¿Será que también la pasan por RCN Televisión? Yo creo que sí, de lo contrario estarían locos”, dijo en el primer video que publicó sobre este tema.

¿Cuándo se estrenaría Yo soy Betty, la fea 3?

Las grabaciones de la telenovela comenzarían el 24 de julio de este año, pero no existiría todavía una fecha tentativa de estreno para la tercera temporada. Por ahora, lo más probable es que sea en 2024.