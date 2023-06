“Payasitos”: Marbelle y Lucas Arnau convocan marcha contra Petro y les sale tiro por la culata

Tildan de ‘payasitos’ a Marbelle y Lucas Arnau por intentar armar una marcha en contra de Petro y las redes sociales solo se burlaron de ellos.

Es bien sabido que estos dos personajes son unos rotundos opositores del gobierno actual colombiano, y durante la campaña presidencial disputada en 2022, tanto Marbelle como Lucas Arnau juraban que se irían del país, cosa que aún no sucede.

Y es que de igual manera, Gustavo Petro ha convocado a marchas a favor de su gobierno es más de una oportunidad. Cada una de ellas fue satisfactoria y se llevó a cabo en total tranquilidad, pero aun así las criticas a su gobierno no han faltado.

Por estos motivos fueron estos dos polémicos personajes. Marbelle y Arnau, quienes intentaron hacer un llamado a sus detractores para también salir a las calles, pero fracasaron en el intento, y las redes sociales ahora ‘se los comieron vivos’.

Le preguntan a Marbelle y a Lucas Arnau cuando es que van a ir del país

Nadie se olvida de todas las veces que Marbelle anunciaba por su cuenta personal de Twitter, que si Gustavo Petro ganaba, ella se iría de Colombia porque no podría soportar su mandato.

Un año después, a la colombiana no se le ha visto empacar maletas y despedirse de su nación, por el contario se le puede ver muy activa haciendo oposición ante cada cosa que hace el mandatario de izquierda.

Con mensajes de una llamada ‘Marcha de la mayoría’, ambos pretendieron difundir su mensaje:

“A esta marcha no van a ir colegios, niños obligados, ni vándalos… a esta marcha vamos los que AMAMOS A COLOMBIA.. los que apoyamos la libertad de la prensa y la nuestra , LOS QUE NO QUEREMOS SER GOBERNADOS POR ESTE PACTO DE HAMPONES!”, expresó Marbelle.

A esta marcha no van a ir colegios , niños obligados , ni vándalos… a esta marcha vamos los que AMAMOS A COLOMBIA.. los que apoyamos la libertad de la prensa y la nuestra , LOS QUE NO QUEREMOS SER GOBERNADOS POR ESTE PACTO DE HAMPONES! pic.twitter.com/nF5ZC13iiM — MARBELLE (@Marbelle30) June 9, 2023

En las criticas no solo les recuerdan su promesa de irse de Colombia, las burlas y los memes no se han hecho esperar. A continuación algunos de esos comentarios:

“Cómo así Silicona andante usted marcha? No que se había largado?”, “Si tú dijiste que si ganaba Petro te ibas de Colombia arranca que tanto haces aquí? te estás demorando”, “El país te agradece que te largues, acá sobras!!! No sirves si no para hacer estorbo!!”; o “La queremos ver en la calle de primeras, porque solo hablando en Twitter no aguanta”, entre muchos más.