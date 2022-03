5 cosas detestables que Marbelle ha dicho y hecho para ser tan odiada por los colombianos

Marbelle siempre ha causado incomodidad originariamente por su clase social, por su apariencia y por no quedarse callada. Pecados que de base, en una sociedad tan conservadora y machista como la colombiana, condenan a cualquier mujer que los “practique”.

Pero más allá del tema de género y clase, Marbelle sí es odiada por muchos de sus gestos y acciones que a lo largo de estos últimos años han generado repudio en una gran parte del público. Eso y todo, a pesar de la bionovela protagonizada por ella misma donde alcanzó a generar cierta simpatía.

Estos son los más destacados:

Marbelle golpeó a su vecina

Viviana Uribe, en 2009 estacionó su auto frente a la residencia de la cantante, que vivía en ese entonces con su novio de entonces, Sergio Chaple, en los cerros nororientales de Bogotá. Parqueó porque no creía demorarse y vio al salir una camioneta que reclamaba espacio. Uribe dijo que la calle era ancha y cualquiera podría pasar, pero su conductora era Marbelle y le dio al pito. Viviana trató de darle espacio, pero Marbelle siguió pitando, y el novio se acercó a la señora ordenándole quitar el carro de forma altanera. De hecho, Shaple le dijo a Marbelle que “esa vieja” no quería quitar su carro y que ella mandaba a decir que era una “hp”.

Esto enfureció a la cantante, que bajó del auto y según testimonio de Uribe, la tomó del pelo y estrelló su cabeza contra el marco de la puerta. La mujer huyó del carro, pidió al portero que abriera y el vigilante, aturdido al ver a Marbelle, se distrajo. La cantante aprovechó y siguió golpeando a Uribe, hasta que varios vecinos salieron y comenzaron a insultar a Marbelle, que les respondió igual y se agarró sus atributos. Más insultos. Marbelle se abalanzó contra el vidrio de la portería y la rompió. Viviana tuvo que ser revisada y al no ser grave, no pudo demandar por lesiones personales. Pero Uribe sí la demandó por injuria y calumnia y acusó a Marbelle de señalarla de lesbiana acosadora. Marbelle fue imputada de cargos de injuria y calumnia.

En su momento, Marbelle dijo que golpeó a Uribe porque la insultó.

No es la primera vez que Marbelle cae bajo respondiéndole a alguien

Aparte de los insultos racistas, Marbelle también ha caído en el sexismo y slutshaming. Así como en el clasismo que contra ella ejercen a diario. De hecho, en 2018, en una pelea con hinchas de millonarios, trató a una fan de “cara de ñera”. Esto pasó cuando Yeison Gordillo le respondió a la cantante por la victoria del Santa Fe “las gallinitas (hinchas de millonarios) deben estar metiendo los huevitos en hielo”.

Ahí contestó una hincha de Millonarios: “sé más yo de maternidad de gallinas que la gorda esa de fútbol. Sí, es contigo, Marbelle”. A lo que la cantaste le dijo: “¿gorda? A mí se quita adelgazando, pero la cara de ñera que tienes tú, ¿cómo te la quitas?”. Y comenzó a insultar a otros hinchas diciéndoles “sapitos malculiaos”, entre otros epítetos.

Gorda ? .. amo se quita adelgazando , pero la cara de ñera que tienes tú , cómo te la quitas ? 😅😂😂😂😂 pic.twitter.com/MOTx0VkZcT — MARBELLE (@Marbelle30) May 7, 2018

Tampoco le cayó muy bien a su hija lo que puso en redes

El nacimiento de su primer nieto no le dio ese amor de abuela. Angie decidió ser madre y Marbelle respeta su orientación sexual. Pero lo que comentó sobre su nieto fue doloroso para Angie. “Respeto su camino, que lo viva de la mejor forma. Me sentiré abuela cuando Rafaella sea madre a como la he tenido que vivir con Angie”, dijo en ‘Lo sé todo’.

Angie le respondió con una polémica foto.

No es muy sorora: eso se demostró en “MasterChef”

Con Catalina Maya, Viña Machado y Carla Giraldo hizo la versión colombiana de celebridad madura de “Las Plásticas” de Mean Girls en Masterchef. Venenosas, odiosas, y con “mala onda”, así era tildado el grupo por los televidentes y compañeros. De hecho, su salida fue muy celebrada en redes.

Atacó (de una forma muy baja) a la alemana que defendió a la “Primera Línea”

Rebecca Sprößer, la ciudadana alemana expulsada de Colombia por unirse a la ‘primera línea’ en el Estallido Social de 2021, fue blanco de sus burlas. Puso un tuit que dijo lo siguiente: “¡Ahí sí se para como una damita! Tan decente”.

Se sabe que Marbelle apoya a la derecha colombiana. Se tomó una foto con el cuestionado candidato Óscar Iván Zuluaga. También se burló de Gustavo Bolívar y culpó a Petro del Paro. Replica constantemente desinformación sobre los personajes del Pacto Histórico.

No aprende de sus errores

El racismo se puede penalizar (en teoría, porque no hay condenas ejemplarizantes) en Colombia por discriminación. Pero Marbelle salió muy campante de sus últimos insultos racistas y está dispuesta a enfrentar, voluntariosamente, todas las demandas que tenga encima. También rechazó ser conciliadora con Francia Márquez, a quien insultó y sigue siendo hostil hacia ella.