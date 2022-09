“Música para paracos”: se van contra cantante colombiano por colaborar junto a Marbelle

A Lucas Arnau y Marbelle les han dicho de todo por medio de redes sociales. Esto tras volverse tendencia el anuncio que el cantante hizo en su cuenta de Twitter sobre el lanzamiento de una colaboración junto a la controversial y polémica mujer.

“Ustedes lo pidieron y nosotros queremos complacerlos. Muy pronto una canción hermosa junto a mi Marbelle”, escribió Lucas Arnau en su cuenta de Twitter, agregando a una foto de ambos en el estudio de grabación al mensaje.

Como era de esperarse, las ofensas, burlas y memes le cayeron instantáneamente, y esto tiene una razón más que evidente: Marbelle no es una cantante muy querida en el país, gracias a los denigrantes y asquerosos comentarios y su postura política, qué, si bien no está mal el tener una postura política firme, la forma en la que se apropió de ella dejó mucho que desear.

Este fue el mensaje que Lucas Arnau twitteó, anunciando la canción junto a Marbelle:

Ustedes lo pidieron y nosotros queremos complacerlos! Muy pronto una canción hermosa junto mi @Marbelle30 🔥🔥🔥🎙🎸❤️ pic.twitter.com/ggvnVNimO6 — Lucas Arnau (@LucasArnau) September 15, 2022

Las burlas y comentarios han sido rotundas y les dicen que no lancen esa canción

Los cibernautas han sido implacables a la hora de mostrar su completo desprecio ante esta idea, y tras la publicación, miles de comentarios se pueden leer al respecto, como estos:

“Me parece excelente. Ya tendré un ruido horrible para poner de alarma.”, “Jajajaja par de hijosdeputas, lo de ustedes desde el 7 de agosto no es cantar, se llama llorar.”, “Quien pidió esa vaina. Aquí no tenemos tan mal gusto, guisos”, entre muchos más.

Estaba esperando este trino para usar esta respuesta: pic.twitter.com/AuHeUc0wje — LylyMusk 😎😎😎😎😎😎 (@lylyflower2007) September 15, 2022

¿Exijo saber quien fue el que pidió esta 💩? Cómo así que porque ustedes lo pidieron... — Andrea Pinto (@apinticob) September 16, 2022

Los que lo pidieron pic.twitter.com/fiXNyghVZv — NFTs Thief. (@ad_Morato) September 15, 2022

El artista no soportó el matoneo que le hicieron en redes y se lanzó a responder, de la misma manera grosera, a responderle a quienes lo insultaban a él y a su canción, incluso metiendo su sesgo político por delante y tildando de ‘mamertos’ a muchos de ellos:

“Pues de malas usted”, “¿Cómo les pica, no?” y “Más publicidad nos haces”, “Puro mamerto. Le tocó aguantarse, papito”. “¿Qué se creerán estos mamertos? Jajaja, qué personajes”., fueron algunas de las respuestas que el cantante twitteó.

Jajaja que hp chiste, la rompiste 🤣🤣🤣 — Lucas Arnau (@LucasArnau) September 17, 2022

Marbelle salió a defender a los jóvenes de ‘Salvación Nacional’

La controversial cantante y fiel opositora al gobierno de Gustavo Petro hizo un comentario a traves de su cuenta personal de Twitter, donde apoyó un mensaje donde se pedía respeto por los tres jóvenes qué fueron matoneados hasta no poder más por dar su opinión política.

Al finalizar el día se conoció que uno de los tres protagonistas de esta historia terminó entrando en una fuerte crisis depresiva gracias al matoneo al que fueron sometidos. A pesar de que en Twitter se defendieron de algunos ataques, las burlas no han parado desde entonces, incluso cuando ya se ha pedido que se detenga el bullying en su contra.

“Valientes”, escribió Belky Cardona, nombre real de Marbelle. Este fue el tuit de la controversial mujer en apoyo a los estudiantes:

Pero Marbelle, siendo la figura controversial que es, terminó llevándose insultos por haber defendido a los universitarios, y sus detractores han aprovechado para armar más matoneo, y ahora los insultos se los envían a todos por igual:

“Usted está igual que ellos y no sabe ni leer ni escribir”, “Marbelle, de que habla, disque valientes estos peladitos, usted no lee y no sabe dónde está parada, no digas sandeces y estos paraquitos son iguales a usted, unos brutos”, “Es Timmy el de south park el primero que hablo?”, o también “Marbelle es el reemplazo de una famosa influencer Natalia Bedoya.”; entre muchos otros.