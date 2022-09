“Su cabeza es de adorno”: le dan ‘palo’ a Marbelle por defender a ‘gomelos’ cristianos

El pasado 7 de septiembre, tres jóvenes que son partidarios del movimiento religioso ‘Salvación Nacional’ se volvieron virales en las redes sociales, especialmente en Twitter, después de que se publicara un video de estos personajes, criticando la ausencia de Colombia durante una sesión que se llevó a cabo en la OEA, con el fin de rechazar los actos cometidos por parte de Daniel Ortega en Nicaragua.

Los jóvenes estudiantes arremetieron contra el gobierno de Gustavo Petro y también contra Álvaro Leyva, pero con una mala suerte que corrieron, lo que al inicio era una critica y una posición que estaban dando, terminó por convertirse en motivo de burla nacional.

Centenares de comentarios y ofensas llovieron en su contra, y desafortunadamente, las criticas no eran en cuanto a su discurso o el mensaje que buscaban transmitir, sino que se estos ataques se enfocaron directamente en la apariencia física de los jóvenes y de la manera en la que hablaban y expresaban sus palabras.

Si bien, los militantes de Salvación Nacional fueron víctimas de un ciberacoso brutal, varios reflexionaron con el paso del tiempo con respecto al tipo de comentarios que se estaban haciendo, ya que es necesario comprender qué se puede no estar de acuerdo con las ideologías de alguien, pero eso no es motivo alguno para tomar como chiste la apariencia física de las personas, con el fin de desmeritar una opinión.

Por este motivo, una de las figuras de la derecha que más ha resaltado, saltó a la defensa de estos estudiantes, pero también ‘llevó para regalar’ del acoso y las burlas que le dieron a los tres jóvenes cristianos. Esta persona fue Marbelle.

Marbelle salió a defender a los jóvenes de ‘Salvación Nacional’

La controversial cantante y fiel opositora al gobierno de Gustavo Petro hizo un comentario a traves de su cuenta personal de Twitter, donde apoyó un mensaje donde se pedía respeto por los tres jovenes qué fueron matoneados hasta no poder más por dar su opinión política.

Al finalizar el día se conoció que uno de los tres protagonistas de esta historia terminó entrando en una fuerte crisis depresiva gracias al matoneo al que fueron sometidos. A pesar de que en Twitter se defendieron de algunos ataques, las burlas no han parado desde entonces, incluso cuando ya se ha pedido que se detenga el bullying en su contra.

“Valientes”, escribió Belky Cardona, nombre real de Marbelle. Este fue el tuit de la controversial mujer en apoyo a los estudiantes:

Pero Marbelle, siendo la figura controversial que es, terminó llevándose insultos por haber defendido a los universitarios, y sus detractores han aprovechado para armar más matoneo, y ahora los insultos se los envían a todos por igual:

“Usted está igual que ellos y no sabe ni leer ni escribir”, “Marbelle, de que habla, disque valientes estos peladitos, usted no lee y no sabe dónde está parada, no digas sandeces y estos paraquitos son iguales a usted, unos brutos”, “Es Timmy el de south park el primero que hablo?”, o también “Marbelle es el reemplazo de una famosa influencer Natalia Bedoya.”; entre muchos otros.

Jovenes ???

