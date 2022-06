Le encanta que la maltraten: Marbelle quiso ‘boletear’ a twittera y le salió mal

El encuentro entre Álvaro Uribe Vélez y el nuevo presidente electo, Gustavo Petro, ha sido catalogado como un suceso ‘histórico’, provocando incontables reacciones, comentarios y hasta memes. Alguien de quien se esperaba una respuesta sobre este encuentra, era de la polémica Marbelle, quien ya no destaca por su música sino por sus grotescos comentarios en Twitter acerca de Gustavo Petro y todo lo que lleve el nombre del presidente sucesor para el periodo 2022-2026.

Después de darse por confirmada la victoria del líder del Pacto Histórico en las recientes elecciones presidenciales, Maureen Belky Ramírez Cardona, nombre real de la artista, ha sido una de las personas que más burlas y señalamientos ha recibido, al haber afirmado que dejaría el país si este candidato era el ganador de la contienda política.

De hecho, ante la oleada de insultos y ataques que le han llegado por ver que aún no se ha montado en un avión y se ha ido, la mujer ha dado una respuesta citando un popular video de TikTok de un niño diciendo: “Si a mí me da la pe… hijue… gana me quedo aquí. Porque mi cuerpo es mío para yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía, todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”.

Pero aún hay quienes les gusta hacerla enojar y le siguen lanzando preguntas sobre este tema, y la cantante no aguantó más, despachándose contra una usuaria que le comentó en uno de sus tweets donde Belky decía: “Está preocupadito porque la cantidad de colombianos saliendo lo va a dejar sin platica”, haciendo referencia a Gustavo Petro.

Minutos después empezaron a darle sopa y seco a Cardona:“¿Cuándo se va del país? Nos urge”, le trinaron a la interprete de ‘Perlas Finas’.

Intentó defenderse y le salió el tiro por la culata

“No amor, creo que te urge el teléfono de un cirujano…”, le respondió a la persona que le preguntó cuando se iría de Colombia, burlándose de su aspecto físico.

A la mujer pareciera que le gusta ser el centro de atención con lo que dice, así que los que respondieron hasta fotos le sacaron, que terminaron por callar una vez más los insultos que la mujer destila:

“Marbelle por qué la críticas si tú también te operaste? Tienes más de 5 cirugías: rostro, cuerpo, y hasta lipoescultura tienes te faltó no más que te cambiarán el cerebro”, “Estoy seguro que al menos ella le respeta los hijos al marido”, “Tan linda usted con su foto estudio, extensiones de cabello, filtros y cirugías estéticas para tener una foto de perfil donde se sienta con un poco de autoestima.” o también “Que falta de autoridad y bajeza opinar sobre el físico de esa persona, cuando usted ha estado gran parte de su vida luchando por esto mismo, trate, solo trate porque dudo que lo haga, de pensar antes de twittear”, entre muchos más.

Este es el mensaje de la mujer donde intentó defenderse de quien la atacó: