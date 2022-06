Darcy Quinn afirma que la única persona ejerciendo oposición es Marbelle

Aún no termina el revuelo que han causado las reacciones por el histórico encuentro que se llevó a cabo el pasado miércoles 29 de junio, donde los dos mayores opositores políticos que ha tenido Colombia: el presidente electo, Gustavo Petro, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Entre todas las figuras que se han expresado, una de las periodistas que se ha pronunciado al respecto ha sido Darcy Quinn, quien se apuntó a ser una de las presentadoras que hubiese moderado el debate presidencial entre Rodolfo Hernandez y Gustavo Petro en su momento. Fue durante el programa matutino de La FM, donde la periodista criticó la aparente falta de oposición que tendría aparentemente, pues el gobierno de Gustavo Petro no solo se ha intentado ganar Uribe, el presidente ha tenido conversaciones con Rodolfo Hernández y Germán Vargas Lleras. Su gobierno también contaría con el apoyo y respaldos de partidos como el Liberal, Conservador y de La U.

Darcy Quinn señaló a Marbelle como la única oposición del gobierno Petro

En medio de un debate entre los periodistas del programa La FM, William Calderón se encontraba opinando sobre los diferentes encuentros políticos que ha llevado a cabo el mandatario Petro, y les preguntó a sus colegas de set: “¿Se acabó la oposición?”.

Quinn se lanzó a ser la primera en opinar y afirmó que no debería haber ‘preocupación’ por ahora ya que este tipo de actos cordiales entre políticos son llevados a cabo antes de la iniciación de un nuevo mandato.

“No, yo no creo. Es normal esta luna de miel en estos primeros días, pero creo que más adelante, una vez empiecen a presentar los proyectos y dependiendo de cómo estos sean, pues nuevamente se recompondrá la oposición. Eso siempre pasa en todos los gobiernos, todos empiezan de muy amiguis y después terminan por el camino dándose. No hay mermelada suficiente para estar sin oposición”, dijo la periodista.

Fernando Quijano, otro integrante en la mesa de debate, hizo un análisis sobre los anteriores presidentes y destacó que en la mayoría de los empalmes entre gobiernos si se evidenció una oposición. Sin embargo, soltó una rase que podría dejar pensando a más de uno al decir, “ ”.

Después, nuevamente Calderón retomó la palabra manifestando: “No sé qué pase en seis meses, pero lo que sí es cierto es que sería muy grave que no hubiera oposición. Sería el peor de los escenarios”.

Por estos comentarios, Darcy Quinn nombró a la polémica y racista cantante Marbelle, quien durante todo el periodo electoral se mostró en contra de todo lo que lleve el apellido Petro, con comentarios de grueso calibre y sin filtro alguno.

“Me parece terrible. Hoy en día la oposición es Marbelle… ella es la única que no acepta el café, el tinto y los manda ustedes para ya saben para dónde. Uno se pone a ver y es la única la oposición, pero la verdad [la oposición] es importantísima en una sociedad, una oposición sana, por supuesto, no como la que tuvo Duque que fue terrible y se le atravesaron a todo”, concluyó la comunicadora.

Su comentario lo terminó confirmando a través de su cuenta de Twitter: ”Lo dije al aire y lo pongo por aquí: la oposición en estos momentos en este país la ejerce Marbelle.”

Este es el mensaje que publicó la presentadora: