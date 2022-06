“No saben lo que es la vergüenza”: Marbelle se burla del encuentro entre Petro y Hernández

Gustavo Petro, quien asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, invitó al excandidato Rodolfo Hernández a un encuentro con la consigna “Empezó el cambio”. Y aunque suena muy bonito, la cantante Marbelle no dudó en lanzar su característico mensaje de rechazo en redes sociales.

Considerando que es la primera vez que la izquierda gobierna el país en 20 años, esta reunión entre ambos partidos es histórica, sobre todo por el mensaje de unidad que refleja.

Muchas son las reacciones positivas que ha generado la foto de ambos políticos, tomados de la mano, compartida en redes sociales. Incluyendo la de Mike Bahía, quien celebró el inicio de “la era del cambio” y los felicitó.

Sin embargo, con el sarcásmo que la caracteriza, intérprete de Collar de perlas finas no se quedó atrás para opinar y se mostró profundamente decepcionada de Rodolfo Hernández.

“¿Qué vamos a un acuerdo nacional? Vamos con seguridad a un acuerdo nacional. Aquí comenzó el cambio. Aquí habrá un acuerdo de la Nación. Aquí habrá una mesa de trabajo conjunta del nororiente con el Gobierno nacional”, escribió en Twitter el presidente electo, junto a la imagen que pronto se viralizó.

¿Qué vamos a un acuerdo nacional?



Vamos con seguridad a un acuerdo nacional.



Aquí comenzó el cambio.

Aquí habrá un acuerdo de la Nación

Aqui habrá una mesa de trabajo conjunta del nororiente con el gobierno nacional. pic.twitter.com/AQyuavDzwv — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 28, 2022

Marbelle no estuvo de acuerdo con el encuentro entre Petro y Hernández

Como era de esperarse, Marbelle no se guardó su opinión sobre la reunión entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. La artista citó un tuit que dice: “muy bonita la foto, pero entonces ¿quién hace la oposición?...”, junto a la foto de ambos líderes.

Por su parte, la famosa mostro su descontento con Rodolfo citando una de las frases de su campaña y apuntando que ninguno de los dos tiene vergüenza. ”’Mírenme a los ojos, léanme los labios... No les voy a fallar’, partió diciendo Marbelle, citando a su ex candidato. Después añadió que: “de verdad que no les corre sangre por la cara. No saben lo que es la vergüenza”.

Jajajajjaj “MÍRENME A LOS OJOS , LÉANME LOS LABIOS … “NO LES VOY A FALLAR!



De verdad que no les corre sangre por la cara … no saben lo que es la vergüenza 🥶😎🤣👏🏻🇨🇴 https://t.co/tC8xRB6nIk — MARBELLE (@Marbelle30) June 29, 2022

De inmediato, los usuarios opinaron sobre el trino de la cantante, algunos en acuerdo con ella, pero la mayoría cuestionándola.

“Marbelle, para construir algo se necesita estar abierto al diálogo, no a través de insultos y ofensas”, “¿cuál es la rabia contra el ingeniero si él siempr edijo la verdad?, él fue muy clarito en mostrarle el desprecio a los uribistas”, “Pues si no le corre vergüenza a usted ser ya una señora de edad escribiendo bobadas e insultando a la gente, ¿por qué al viejito le debería dar pena querer un cambio con nuestro presidente?”, son algunas de las respuestas que recibió.

Recordemos que durante toda su campaña política, Marbelle en reiteradas oportunidades se fue contra Petro ocasionando varias pólemicas. Incluso, lanzó varios trinos contra la nueva vicepresidenta Francia Márquez, quien ha demostrado profunda madurez y entereza ante sus comentarios hostigantes y racistas.

Y aunque muchos se han burlado de ella, pues en varias oportunidades aseguro que se iría del país en caso de que Petro ganara, en redes sociales hasta famosas como Epa Colombia le preguntan cuando se va.

Sin embargo, mujer a la que comparó con King Kong en algún momento le pidió que no se fuera de Colombia. “La invitación es a quedarse en el país, este no será el gobierno que va a perseguir a las personas que tomaron otra decisión. Incluso, a Marbelle, que se quede para que ayude a sacar este país adelante y a sanarlo”,expresó Márquez.

Te puede interesar: La grosera respuesta que Marbelle le dio al cantante de Doctor Krápula por un “mensaje amoroso”