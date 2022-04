Marbelle se burla otra vez de Francia Márquez diciéndole que prepare huevos pericos

Definitivamente Marbelle tiene una “guerra” montada a Francia Márquez, la candidata a la vicepresidencia de Colombia en un hipotético gobierno de Gustavo Petro. La cantante volvió a reaccionar a unas declaraciones de la líder social, causado revuelo en Twitter una vez más.

Recordemos que anteriormente ya le había llamado “King Kong”, lo que desató todo tipo de comentarios en redes sociales por su acto de racismo. Y en un hecho más reciente se burló de la figura política debido al incidente que vivió con una mascota en plena entrevista.

Marbelle vuelve a burlarse de Francia Márquez

Tal parece que la reina de la tecnocarrilera tiene una campaña en contra de la candidata vicepresidencial, o quizás solo se trata de dos leonas enfrentadas en una tarima mediática.

Francia Márquez, quien desde el partido Pacto Histórico busca ser la nueva vicepresidenta de los colombianos en las elecciones presidenciales del 29 de mayo, emitió unas declaraciones en las que se refirió al actual Jefe de Estado, Iván Duque.

En este sentido expresó: “Lo que le incomoda realmente al Presidente de la República es que hoy una mujer que podría ser la que tiene en su casa trabajando como empleada del servicio vaya a ser su vicepresidenta”.

“Eso es lo que le incomoda”, reiteró Márquez.

BRUTAL! Sin palabras. Mi reacción al escucharla fue como la de la señora que está atrás.pic.twitter.com/DbixbbDRlS — Físico Impuro (@FisicoImpuro) April 7, 2022

Y fue allí donde Marbelle reaccionó en Twitter con unas palabras despectivas y desafiantes. “A ver, prepare unos huevos pericos y le creo”, escribió la artista añadiendo unos emojis de risas.

Las opiniones de los usuarios estuvieron ampliamente divididas, pues si bien algunos no están a favor de lo que dice Marbelle, otros se gozan sus palabras. También hay quienes no apoyan a Gustavo Petro, por lo que tampoco aprueban a Francia Márquez.

“La señora Francia sabe cocinar, de eso estoy segura, imagino que la señora marbelle se le quema hasta el agua hervida”, dijo una internauta en Twitter.

Y seguidamente hubo una réplica: “En MasterChef Marbelle cocinaba bueno y pues, por la novela Marbelle salió adelante, por la mamá y cantando. No se metió de guerrillera ni le quitaba nada a nadie, ni victimizándose”.

“Definitivamente es mejor no seguirle dando pantalla a esa tipa” y “Francia se ve que no sabe hacer ni un agua de panela. Dicen que es abogada, pero no sabe hablar, pasó como pasan los buses por la universidad”, fueron otras de las reacciones.

A ver ! Prepare unos huevos pericos y le creo 😂😂😂😂 https://t.co/jZlofHjoiR — MARBELLE (@Marbelle30) April 7, 2022

Marbelle volverá a un programa de cocina

Recordemos que la cantante viene de estar en MasterChef Celebrity, donde integró el famosos grupos de las “4 babys” y además fue salvada en varias oportunidades, lo que tampoco gustó a la audiencia que sigue el reality temporada tras temporada.

El periodista Carlos Ochoa, presentador y experto en televisión, informó que el nuevo concurso se llama El Gran Pastelero, bake off, el cual será transmitido por RCN.

En este sentido, el comunicador especialista en noticias de entretenimiento mencionó 13 famosos que estarán en la primera temporada de este programa que se ajusta a una versión colombiana.

Marbelle encabeza la lista junto a Danna García, Johanna Fadul, Kimberly Reyes, Juan Manuel Restrepo, Carlos Vargas, Yaneth Waldman, la cantante Martina, Andrés Cabas, “Kiño”, Carlos Alberto ‘El Pibe’ Valderrama, Belky Arizala y Natalia Giraldo.