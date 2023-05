‘Tutina digievolucionada”: el espectacular vestido de Verónica Alcocer para la coronación del rey Carlos III.

Durante los últimos días, las razones por las que Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, son variadas. Desde polémicas por su ‘comportamiento en público’ hasta lo que se encuentra vistiendo para los diferentes eventos a los que asistió en los pasados son algunos de ellos.

Pero sin duda alguna, lo que más se ha llevado la opinión positiva en redes ha sido la manera en que ha sabido vestirse para los eventos de estado en los que se le ve acompañando a su esposo, el presidente Gustavo Petro. La primera dama jamás da pasos en falso cuando se trata de la moda y este es el claro ejemplo.

Mientras estuvo en España, se le vio usar marcas colombianas como Andrés Otálora y Virgilio Madinah. Ahora saltó al Reino Unido para asistir a la coronación del Rey Carlos y su elección de atuendo en efecto volvió a ser completamente acertada.

‘Tutina digievolucionada”: el espectacular vestido de Verónica Alcocer para la coronación del rey Carlos III.

Para este momento importante en la historia británica, la primera dama no dudó en hacer del diseño colombiano su elección de atuendo. A los ensayos de la ceremonia de coronación, Verónica Alcocer optó por un vestido en tonalidad hueso y un estampado floral en azul rey, firmado por la diseñadora María Elena Villamil, que con su silueta le hace justicia al movimiento de la falda en la parte inferior.

Este vestido lo acompañó con un sombrero y zapatos a juego de tonalidad ‘nude’.

Look de ensayo para la ceremonia de coronación de Carlos en Londres

María Elena Villamil 🤌🏼👑 pic.twitter.com/KpTfjyueez — Beatriz Arango (@Bearangomoda) May 5, 2023

Los comentarios solo han sido de aplausos y buenas criticas al look que la primera dama decidió usar en el día previo a la coronación.

“El look es exquisito, sus poses y su lenguaje corporal son los que le han restado por estos días.”, “Muy bello pero no es el vestido para la ocasión. Va para la coronación de un rey no para un bautizo en un jardín.”; “Me encanta. El sombrero, espectacular.”, “Me gusta mucho. Insisto en que lo que me gustaría es una mejor accesorización”, o “En serio va a ir a la coronación de ese señor????? Aunque bueno ese outfit me encanta”, entre otros, son los comentarios que se leen.

Los zapatos de más de cuatro millones de pesos que le están criticando a Verónica Alcocer

En el más reciente viaje que el gobierno de Colombia realizó al territorio español, con el fin de afianzar relaciones y buscar puntos en común de ambas naciones para trabajar en conjunto, el calzado que supera una importante cantidad de dinero, vuelve a causar controversia en las plataformas digitales y Alcocer no deja de ser criticada.

Verónica Alcocer se ha especializado en darle el valor y el aporte que la moda colombiana y el talento local se merecen. Esto lo ha hecho usando piezas de diseñadores colombianos, y en su viaje a España para atender eventos de estado junto al presidente Gustavo Petro no ha sido la excepción.

Para complementar su look firmado por el diseñador colombiano Andrés Otálora, la esposa de Petro también lució unos lujosos zapatos de la marca Christian Louboutin, que poseen un precio de 800 dólares, lo que al cambio significaría unos 4.000.000 de pesos colombianos o más.