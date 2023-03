¿Tendrá la razón?: domiciliario de Rappi se rehusó a subir un pedido ‘porque le pagaban poco’.

La empresa domiciliaria ha estado en el ojo del huracán (más de lo habitual) porque se descubrió que la Superintendencia de Industria y Comercio es impondrá una fuerte sanción por sus malas prácticas y por vender licor a menores de edad sin verificación de identidad.

Ya que la SIC se dio cuenta de que Rappi no registró la advertencia en su publicidad de productos nocivos para la salud como el alcohol, además omitiendo información acerca de su consumo y manera correcta de ser consumido, así como sus contraindicaciones, se le ha impuesto una sanción que asciende a $1.245 millones, tras resolver el recurso de apelación presentado por Rappi.

No solo eso, ahora se ha vuelto viral un comentario de un cibernauta a través de las redes sociales pues se evidencia que gracias al mal pago que la compañía en efecto da a sus ‘colaboradores’ se están rehusando a entregar el pedido directamente en la puerta del domicilio.

Domiciliario de Rappi se rehusó a subir un pedido ‘porque le pagaban poco’

En la imagen compartida por el internauta se lee como este le pide amablemente que por favor entregue el pedido realizado en la puerta de su apartamento. La respuesta del repartidor fue negativa, y le dijo que no lo haría ‘porque le pagaban muy poco’.

Me imagino los millones que hacen los de Rappi cuando esto es lo que les pagan por recorrido. pic.twitter.com/q0MwR6SGXW — Doña Berta 👵 (@LaHostiI) March 20, 2023

Hay que recordar que antes de la pandemia, los repartidores jamás solicitaban a los clientes que recogieran los pedidos por fuera de su domicilio, y acciones como estas son reprochadas. Si bien las opiniones se han encontrado divididas pues, aunque algunos afirman que ‘no hay que ser flojos’ o ‘que den más propina’ si no quieren salir por el pedido, otros argumentan que para eso están pagando ese servicio de entrega de domicilio, y que la responsabilidad es de la compañía al pagarles unos saliros tan deplorables a los empleados, y la responsabilidad no debería ser del comensal.

“La gente no da propina? Que son 5 mil más y lo hace subir si la cosa es de incapacidad médica.”, “Pues la verdad una cosa no anula la otra, el domicilio cuesta 5000, la propina 2000 y el costo por el servicio 2500. Al final se le están pagando 9500 a la plataforma y sólo 3000 son del domiciliario.”, “Eso tampoco es culpa del usuario, el usuario paga por un servicio, culpa tiene la app por no dar un pago Justo a sus trabajadores, la propia debería ser siempre un plus o reconocimiento por parte del usuario al buen servicio.” o “Antes de pandemia TODOS los domiciliarios subían sin excusas... todos los servicios empeoraron después.”, han sido algunos de los comentarios al respecto.

Hacer dinero cobrandole al usuario y al restaurante para pagarle una miseria al domiciliario es muy facil. https://t.co/aam9GJ9fmp — María La Del Barrio (Taylor's Version) (@FastestGirlM) March 21, 2023