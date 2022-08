“Qué man tan bandido”: usó el Rappi de su ex para invitar a su nueva novia a cenar

Cuando las parejas terminan, los desacuerdos no tardan en salir a la luz, y si no hay un buen cierre de un amor que se vivió, no faltarán nunca las indirectas y los malos tratos entre sí. Esto fue lo que sucedió con una pareja que terminó siendo protagonista en redes sociales, cuando una de las partes involucradas denunció públicamente qué su ex novio había usado su tarjeta de crédito para invitar a comer a su nueva novia.

Por medio de Twitter, la cibernauta afirmó que le había llegado un mensaje de texto a su celular confirmando el cobro a su tarjeta de crédito por una compra en Rappi, que presuntamente y según alega la víctima, fue para ‘darle de comer a su nueva pareja’.

“Ayer mi ex utilizó mi tarjeta de crédito que tenia agregada hace años en su cuenta de Rappi para invitar a su nueva novia a almorzar!!! Ayúdenme a hacer viral a este ladron!!!”, fue el mensaje de alerta que envió la usuaria de esta red social, alertando de la estafa a sus seguidores.

Este fue el mensaje que la preocupada mujer posteó en su cuenta personal de Twitter:

Ayer mi ex @carlosa4832 utilizó mi tarjeta de crédito que tenia agregada hace años en su cuenta de rappi para invitar a su nueva novia a almorzar!!! Ayúdenme a hacer viral a este ladron!!! pic.twitter.com/q2SSoLpVMh — Olga Rocha (@monitalinda555) August 29, 2022

Su ex pareja se dio cuenta y le respondió de una manera muy vulgar

Al ver que su expareja lo estaba acusando de ser un estafador y un ladrón, el hombre respondió a estas acusaciones insultando a Olga Rocha, nombre de la denunciante, diciéndole que no era sino una ‘lampara’, qué todo lo que decía era mentira, y que el jamás se robó nada.

Este fue el comentario con el que ‘Carlos’ se defendió de las acusaciones que se le hacían:

Que man tan bandido, y fuera de eso se emberraca. Chichiguas? Cascarero vamos a hacerlo famoso. pic.twitter.com/PhzfKmr0Qx — Enrique Garcia. (@jorgeen27269282) August 29, 2022

Desafortunadamente no recibió apoyo en las redes sociales y por el contrario, terminaron por ‘destruirlo’ y más de uno estuvo listo para corroborar la versión de ‘Olga’ al sacarle los trapitos al sol por su atrevida actitud. Incluso le reprocharon de que tras de que era un ladrón, también era un patán y un abusivo.

Muchos cibernautas salieron a su apoyo con diferentes comentarios en contra del personaje, y se aseguraron de darle su escarmiento público ‘como se lo merece’. En los comentarios también se podía ver que alguien más denunció al sujeto pro robarle $450.000

“Que man tan bandido, y fuera de eso se emberraca. Chichiguas? Cascarero vamos a hacerlo famoso.”, “Ayyyy hpta. El tipo es revividor.”, "

57mil pesos? Ladrón y amarrado. Comieron pan con salchichón? Dejó con hambre a esa pobre muchacha! 😌 — 29CarolBernal (perdí mi otra cuenta) (@29CarolBernal) August 29, 2022

Sin piedad alguna muchos usuarios empezaron a postear varias capturas de pantalla, donde demostraban la clase de persona que era, incluso la propia víctimas dio más detalles de situaciones que sucedieron mientras estaban juntos, como por ejemplo que le robó sus tarjetas de crédito, y confirmó que en efecto, ella le había pedido a ‘Carlos’ que cancelara el pedido y no lo hizo. Este fue el motivo que provocó la denuncia de la mujer. Toda una joyita el señor.

Y ojala fueran esas chichiguas!!! 12 años de matrimonio y 70 millones de pesos me robo en tarjetas y creditos!!! Tengo prueba de todo!!! — Olga Rocha (@monitalinda555) August 29, 2022