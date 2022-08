¿Un centro de estafas? Denuncian que Nequi es la aplicación donde más se promueven

Las estafas y hurtos electrónicos son más frecuentes hoy en día, esto con la facilidad que les brindan a los delincuentes, aplicaciones de transferencias monetarias rápidas como el caso de Nequi y Daviplata.

Estos canales electrónicos se han vuelto el nuevo conejillo indias de los estafadores, y cada día los grupos delincuenciales buscan las modalidades más efectivas para su realización por estos medios.

Nequi, aparte de ser la aplicación más fallas dentro de la categoría de aplicaciones móviles bancarias, se ha convertido en la plataforma ideal para delitos como estafa ya que una vez realizada la transacción son nulas las garantías y posibilidades que se da al usuario para poder recuperar su dinero.

Adicionalmente, la facilidad para abrir una cuenta Nequi, la pésima atención al cliente y servicio que poseen, sumado a la increíble desorganización al momento de realizar la trazabilidad de una cuenta hacen que sea la plataforma preferida por los criminales.

Uno ya sabe porqué es tendencia Nequi y Bancolombia en plena quincena jajajajaja pic.twitter.com/0Dlf2aMQKz — Ivannna9🇨🇴🇨🇴 (@ivannna9_ed) August 1, 2022

Entoces @Nequi siempre se bloquea cuándo saben que pagan nómina. pic.twitter.com/X9cfrQJIAJ — 🏳️‍🌈 Anderson Zapata Santa 📖📝🖥️ (@AndersonZapataS) August 2, 2022

La aplicación se ha convertido en el modo de estafa preferido

Prueba de lo anterior, se dio a conocer la estafa realizada por una presunta tienda para mascotas, la página de venta de animales https://www.criadero-eltrebol.com/ donde se informa que una vez es recibida la transferencia, proceden a bloquear al cliente de todos los canales de comunicación.

Luego de ello, debido a que la atención al cliente por parte de Nequi es prácticamente inexistente y no brinda ninguna solución, tampoco hacen un esfuerzo por abrir un caso de seguimiento, es bastante evidente el saber ahora por que a los delincuentes les da hadado la idea de estafar por medio de este servicio electrónico, puesto que quedarán en la completa impunidad.

Por ello, antes de realizar una compra vía Nequi, se recomienda preguntarle al recibidor de la transacción si manejan varias cuentas con otros bancos, puesto que estas si manejan políticas de seguridad serias al momento de pensar en el beneficio del cliente y tienen medidas reales para abrir una cuenta, contando con una mejor solución cuando se presenten casos de estafa.

Igual, @Nequi ustedes se prestan para cosas peores 😴 Jueguen vivo es que con esas estafas que tienen montadas con esos números que se le roban la plata a uno 👀 https://t.co/wlVIyHuu2q — Laco (@lacothekid) July 21, 2022

¿Su atención al cliente es mala? No, es pésima

Por medio de redes sociales y adjuntando capturas de pantalla, una usuaria expuso la ‘nefasta’ respuesta que la compañía le entregó cuando se denunció que la persona que está contactando el servicio al cliente, informó que fue víctima de robo. Presuntamente, el delito se cometió transfiriendo dinero de la cuenta de la víctima directamente.

“Miren esta vaina, es increíble, a un chico le dieron Escopolamina y le sacaron toda la plata, se comunica para pedir datos de los movimientos y los de Nequi le dicen que busque a los ladrones para que les pregunte, ¿Cómo la ven?,” adjuntando las pruebas físicas de la conversación.

En las imágenes se puede comprobar que la respuesta que dieron fue que debía contactarse con las personas que cometieron el delito, lo cual fue demasiado absurdo, siendo esa la razón que dan cada vez que los usuarios recurren a consultar sobre transacciones que no fueron realizadas por ellos.

“Cristian tu vida personal es diferente a la entidad financiera, en este caso tú te acercaste al lugar por voluntad propia.”, fueron las palabras usadas por el asesor de servicio al cliente que estaba ‘resolviendo’ el caso del usuario.

Los comentarios en contra del servicio de banca no se hicieron esperar. Varios internautas también aprovecharon para manifestar sus inconformismos y exponer muchas otras situaciones donde la compañía se hace ‘la de la oreja gorda’ y no responde a situaciones de mayor o menor calibre.

“El servicio de atención al cliente es pésimo, un día tuve un problema que me quitaron un dinero sin mi permiso y pasé como por 12 asesores y todos respondían lo mismo, me tocó ir al defensor y este si me ayudó.”, “Menos mal con el Icetex no pasan esas cosas. Ellos sí van ventilando la información a lo que marque.”, o “Ellos cubren al ladrón, los mismos los bancos en Bancolombia, yo hice una transferencia a una cuenta y me estafaron la plata y ellos no me quisieron dar los datos del dueño de la cuenta y aun así la siguen utilizando y estafando y ellos nada hacen” son algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer bajo esta publicación.

Este es el mensaje con las capturas de pantalla exponiendo el nulo servicio al cliente de Nequi con sus usuarios: