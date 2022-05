La deshumanizante atención de Nequi a un usuario que fue victima de robo

Con el pasar del tiempo, las aplicaciones digitales se han convertido en una herramienta indispensable para movernos en el día a dia. Ya sea basado en la función de la aplicación y las necesidades de cada usuario, por medio de estas es posible moverse dentro de la ciudad, ordenar comidas e incluso retirar dinero de los cajeros automáticos.

La función de estas opciones que pueden ser usadas desde cualquier teléfono inteligente debería ser la de facilitar la vida de quien las usa. Por ser un medio digital, estos no están exentos de presentar fallas de vez en cuando, ya sea por caídas en el servidor o diversas situaciones que pueden presentarse.

Desafortunadamente existe un pequeño grupo de aplicativos móviles que son constantes blancos de criticas, ya sea por sus constantes fallas, las malas practicas que son cometidas dentro de sus servicios, o incluso en escaso servicio al cliente que manejan. Las más criticadas suelen ser Rappi y Nequi, gracias a lo anteriormente mencionado.

Referente al pésimo servicio al cliente, un usuario de la aplicación aliada con Bancolombia denunció que lamentablemente fue victima de robo, y la respuesta que recibió por parte del servicio al cliente de la compañía fue bastante inhumano y desalentadora.

¿Qué hizo Nequi para ser el blanco de críticas nuevamente?

Por medio de redes sociales y adjuntando capturas de pantalla, una usuaria expuso la ‘nefasta’ respuesta que la compañía le entregó cuando se denunció que la persona que esta contactando el servicio al cliente, informó que fue victima de robo. Presuntamente el delito se cometió transfiriendo dinero de la cuenta de la victima directamente.

“Miren esta vaina, es increíble, a un chico le dieron Escopolamina y le sacaron toda la plata, se comunica para pedir datos de los movimientos y los de Nequi le dicen que busque a los ladrones para que les pregunte, ¿Cómo la ven? , adjuntando las pruebas físicas de la conversaciones.

En las imágenes se puede comprobar que la respuesta que dieron fue que debía contactarse con las personas que cometieron el delito, lo cual fue demasiado absurdo, siendo esa la razon que dan cada vez que los usuarios recurren a consultar sobre transacciones que no fueron realizadas por ellos.

“Cristian tu vida personal es diferente a la entidad financiera, en este caso tu te acercaste al lugar por voluntad propia.”, fueron las palabras usadas por el asesor de servicio al cliente que estaba ‘resolviendo’ el caso del usuario.

Los comentarios en contra del servicio de banca no se hicieron esperar. Varios internautas también aprovecharon para manifestar sus inconformismos y exponer muchas otras situaciones donde la compañía se hace ‘la de la oreja gorda’ y no responde a situaciones de mayor o menor calibre.

“El servicio de atención al cliente es pésimo, un día tuve un problema que me quitaron un dinero sin mi permiso y pasé como por 12 asesores y todos respondían lo mismo, me tocó ir al defensor y este si me ayudó.”, “Menos mal con el Icetex no pasan esas cosas. Ellos sí van ventilando la información a lo que marque.”, o “Ellos cubren al ladrón los mismo los bancos en Bancolombia, yo hice una transferencia a una cuenta y me estafaron la plata y ellos no me quisieron dar los datos del dueño de la cuenta y aun así la siguen utilizando y estafando y ellos nada hacen” son algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer bajo esta publicación.

Este es el mensaje con las capturas de pantalla exponiendo el nulo servicio al cliente de Nequi con sus usuarios: