Estas son las marcas más odiadas por los colombianos por su pésimo servicio

Las redes sociales se han convertido en el lugar perfecto para comentar y dar a conocer las situaciones que los consumidores pasan día a día con los dolores de cabeza que dan las empresas en Colombia.

Varias veces a la semana se puede ver como los nombres de estas compañías son tendencia en las mismas plataformas digitales, pero lejos de ser poque las están felicitando por su trabajo, es porque están acribillando la manera de proceder de estas compañías. Estas son las empresas más criticadas en redes.

Bancolombia

El nombre del banco se puede catalogar como uno de los más detestados, ya que en redes se puede ver como se vuelve tendencia constantemente debido a los problemas en su aplicación, que al momento en el que pagan el sueldo, se cae y sus canales de comunicación se quedan sin servicio. Además, las filas para retiros tanto en cajas como en cajeros automáticos son inmensas y el servicio al cliente es paupérrimo. Además, en los últimos días se ha asegurado que sus clientes están sufriendo robos y transferencias de dinero sin autorización. Ver a Bancolombia como el hazmerreír de las compañías bancarias ya es bastante normal.

Ayer pagué con la tarjeta débito @Bancolombia me rechazó la transacción varias veces en el local comercial y al final debitaron la plata y me vine sin los productos.

Ahora me regresar nuevamente a explicar y demostrar mi compra.

¿A alguno de ustedes le sucedió lo mismo?



Qué mal — matador (@Matador000) July 2, 2022

RCN

A pesar de que esta televisora era de las más queridas en sus inicios debido a la calidad de sus producciones, y era una fuerte competencia contra los canales privados, en los últimos años la reputación de la compañía está por los suelos y no parece levantarse prontamente. En redes sociales se tilda a RCN de ser el medio principal de patrocinio del del uribismo, sus periodistas se encuentran en constantes polémicas por sus comentarios tan fuera de lugar, agregando el hecho de que con los remakes que hace y la repetición de sus novelas más populares para seguir generando ratings solo confirma que las ideas en el interior de la producción se acabaron.

Un Uribista más, bien por RCN, hacen un arduo trabajo para quebrar esa empresa. — Dairo Suárez (@DairoSurez1) July 1, 2022

Avianca

La aerolínea vivió uno de sus momentos de mayor incertidumbre en medio de la pandemia, donde incluso se llegó a penar que llegaría a su fin y quebraría del todo, y no fue por un sino ‘préstamo’ hecho por el gobierno que se ha mantenido a flote. Como una reestructuración han hecho varios cambios a los aviones y al servicio en sí, y eso no lo perdonan los clientes, quienes siempre critican los asientos de las aeronaves, los precios de los vuelos, los retrasos y los sobrecostos de sus viajes.

-Avianca en pandemia: por favor solidaridad, nos vamos a quebrar. Dennos dinero.



-Avianca después de la pandemia: la ropa que lleva puesta genera una tarifa adicional. Dennos dinero. — Jesucristo Carrefour🦜 (@CristoAtado) July 7, 2022

Transmilenio

Aunque este servicio de transporte solo funciona en la capital del país, los insultos en contra de la empresa de buses son el pan de cada día en las redes sociales. Las principales razones por las que la gente vive un infierno dentro de ese medio de movilización son por el servicio sumamente pésimo e inseguro .La lentitud de sus conductores y buses, el alto precio del pasaje para subirse a un bus en pésimas condiciones, atracos, vendedores ambulantes y personas que se suben a molestar, incomodar y pedir plata estación tras estación, son algunas de las cosas que tienen aburridos a los miles de pasajeros que a diario usan estos buses para llegar a sus destinos.

En Bogota es más seguro pasar por debajo de los puentes de @TransMilenio , pasarlos es una labor de alto riesgo 👇👇👇 pic.twitter.com/CWlDlpvHmX — Manuel Salazar (@manolitosalazar) July 6, 2022

Claro

A Claro lo critican por dos bandos de servicio que ofrece, no solo por su pésima señal telefónica, sino también porque el internet que ofrecen es de baja calidad y constantemente presenta fallas e intermitencia. En las plataformas digitales se pueden leer los cientos de mensajes en donde los usuarios osan decir que la empresa de telecomunicaciones posee el peor servicio del país y que su atención al cliente, literalmente no sirve para nada.

Claro Colombia definitivamente el peor hijueputa karma que uno puede pagar — adam (@eyelessbastard) July 7, 2022

Rappi

Rappi es la cereza del pastel en este listado. Sus usuarios no dudan en dejar sus comentarios más ofensivos contra la empresa por sus excesivos precios en sus entregas. La compañía no solo es conocida por no brindarle garantías a sus empleados o ‘socios’ como los llaman, sino por que hacen cobros molestos y absurdos, el tiempo de entrega de sus pedidos es larguísimo, y son acusados de robarse la plata de sus clientess cuando no les entregan un domicilio. Tanta es su desaprobación que figuras públicas como Julián Román y Mónica Rodriguez han expresado su inconformidad en contra de la compañía repartidora en más de una ocasión.

ayer con tomás pedimos un helado por rappi, nunca nos lo trajo el repartidor y el pedido SIGUE EN CURSO (24 horas despues) pic.twitter.com/ULWXCm84NF — Avi🔻 (@rad__iant) July 6, 2022

A este punto, es muy poco lo que estas empresas pudieran hacer para levantar su reputación gracias a su pésimo servicio y sus pobres intentos de atender los requerimientos de sus usuarios.